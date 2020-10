『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』ビジュアルブック

レヴュー&アドベンチャーRPG『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』の2周年記念ビジュアルブックが登場した。

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』は2018年10月21日にリリースされたレヴュー&アドベンチャーRPG。

本ゲームの2周年を記念して、これまでのイラストが集約されたビジュアルブックが登場。新規に描き起こされたカバーイラストに加えて、A4判・オールカラー352ページの豪華仕様となっている。また、舞台少女カードにメモワール、さらに各種設定画、コラボ&リアルイベントイラストなど、合計1000点以上のビジュアルを収録している。価格は3,980円(税込)。

なお、店舗別特典は、ゲーマーズはA4クリアファイル、ゲーマーズ限定版は本体+B2タペストリー(価格:5,850円/税込)、アニメイトはオリジナルブロマイド、メロンブックスはA4クリアポスター、とらのあなはポストカード。

(C)Project Revue Starlight (C)2020 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD MEDIA