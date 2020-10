スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』では『デ・ジ・キャラット』より「でじこ<未来の大女優>」が参戦したことを記念し、でじこ役真田アサミのサイン色紙プレゼントキャンペーンを開催中。

でじこ真田アサミサイン色紙プレゼントキャンペーン

本キャンペーンでは、でじこ役真田アサミのサイン色紙が抽選で3名にプレゼントされる。応募方法は『ロストディケイド』公式Twitterをフォローし、指定のツイートをRT。応募締切は10月21日14:59まで。詳細は公式サイトにて。

