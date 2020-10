スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてメインクエスト「戦姫絶唱シンフォギアXV 前編」を配信開始した。

●メインクエスト「戦姫絶唱シンフォギアXV 前編」

『繋ぐこの手には――、神(キミ)を殺す力がある』。激しい戦いの末、アダム・ヴァイスハウプトは呪われた予言を残し、息絶えた。あれから、響が取り戻したはずの普通の毎日にも、どこか不穏な空気が漂っていた。そんな中、S.O.N.G.の戦いは南極から始まる。先史文明期の遺産を巡る争いは、米国を巻き込み激しさを増していく……。S.O.N.G.の前に現れた新たな敵は、パヴァリア光明結社の残党――ノーブルレッドッ!

装者も、シンフォギアとファウストローブの融合症例、『アマルガム』を解き放つッ! しかし新たな力を得た響の前には、神の依り代となった親友が立ちはだかろうとしていた――。

本クエストでは、2020年04月にイベントとして開催した「戦姫絶唱シンフォギアXV 前編」のストーリーを再び楽しむことができるとのこと。また、クエストの初回クリア時には報酬として歌唱石を獲得することができる。

また、メインクエスト「戦姫絶唱シンフォギアXV 前編」追加記念として「暁切歌【ポリフィリム鋏恋夢】ガチャ」を配信開始。本ガチャには、TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』で登場した、「アマルガム」をまとった暁切歌と月読調の連携技となる新★5シンフォギアカード「暁切歌【ポリフィリム鋏恋夢】」が封入。開催期間は10月16日16:59まで。

さらに、メインクエスト「戦姫絶唱シンフォギアXV 前編」追加記念として、「超アマルガムフェス」を開催。本ガチャには、TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』で活躍する、「アマルガム」をまとった装者たちの★5シンフォギアカードなどが封入。11回ガチャ1回目は、確定候補の中から選んだシンフォギアカードが1枚排出確定となる。開催期間は10月18日16:59まで。

