スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、『テイルズ オブ シンフォニア』コラボイベント「君と響きあう想い」が開催中。

●「テイルズ オブ シンフォニア」コラボイベント「君と響きあう想い」

見知らぬ島で目覚めた翼、マリア、奏。これまでとは明らかに違う世界に戸惑う3人。そこへ現れたのは、ロイドとその仲間たち……ッ! 互いにこの島に閉じ込められたことを知り、協力して脱出を目指すことに。行く手には、様々な困難、謎のダンジョン、凶悪なモンスターが立ちはだかり――、響きあう想いは、伝説の魔剣を目覚めさせるのか……ッ!?

本イベントでは、開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストではアイテム「マーボーカレー」をドロップ報酬として手に入れることができる。。集めたアイテムはショップにて、コラボ限定の『時空剣士型ギア』をまとった風鳴翼の★5シンフォギアカード「風鳴翼【天翼蒼破斬】」や各種強化素材などと交換できる。なお、イベントクエストは「MA1-3:雑音と不協和音と」をクリア後にプレイ可能。開催期間は10月16日16:59まで。

また、イベント開催期間中「君と響きあう想いイベントログインボーナス」を開催。期間中にログインした日数に応じて、最大で歌唱石が50個プレゼントされる。

さらに、コラボイベントの開催を記念し、11回ガチャを1回無料で回すことができる「君と響きあう想いコラボイベント無料ガチャ」を実施。

そして、『テイルズ オブ シンフォニア』コラボイベント限定の、『神子型ギア」をまとったマリア・カデンツァヴナ・イヴと、「斧戦士型ギア」をまとった天羽奏が初登場する「君と響きあう想いコラボイベントガチャ」が実施中。

