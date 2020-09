『Pokémon HOME』と『Pokémon GO』が2020年内に連携予定だと発表された。これにより、『Pokémon GO』で捕まえたポケモンを『Pokémon HOME』に送り出し、そこから『ポケットモンスター ソード・シールド』へと連れて行き、一緒に冒険できるようになる。

『Pokémon HOME』に転送した『Pokémon GO』で捕まえたポケモンを『ポケットモンスター ソード・シールド』に連れていく場合、一部のポケモンは連れて行く先のソフトのポケモン図鑑に登録されているか、一度でもそのソフトで手に入れている必要があるという。また、一部の特別なポケモンは『Pokémon GO』から『Pokémon HOME』へ送り出すことができない。さらに、『Pokémon GO』から『Pokémon HOME』へ送り出したポケモンは『Pokémon GO』に戻すことができないので注意だ。

そのほか、『Pokémon GO』から『Pokémon HOME』へポケモンを送り出すには、スマートフォン版『Pokémon HOME』のチュートリアルを終えている必要がある。

連携開始後に『Pokémon GO』から『Pokémon HOME』にポケモンを送ると、幻のポケモン「メルメタル」が『Pokémon HOME』の「ふしぎなおくりもの」にプレゼントされる。今回プレゼントされる「メルメタル」は、これまで手に入れることができなかった特別な「メルメタル」であり、『ポケットモンスター ソード・シールド』のマックスレイドバトルなどで、キョダイマックスできる。

『Pokémon GO』では、『Pokémon HOME』にポケモンを送ると、マップ上に幻のポケモン「メルタン」が一定時間現れるようになる道具「ふしぎなはこ」を開けられるようになる。なお、「ふしぎなはこ」を使用するには、前回「ふしぎなはこ」を使用してから、一定期間が経過している必要がある。

キョダイマックスしたメルメタル

ふしぎなはこ

メルタンが一定時間現れる

メルタンをゲットしよう

