ユニットコムは9月25日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、NAT GAMESのMMORPG『V4』推奨のデスクトップPCとノートPCを発売した。全モデルBTOに対応する。

『V4』は、スマートフォンとPCで同一のデータでプレイできるマルチデバイスシステムを採用するMMORPG。今回の推奨PCには、以下の購入特典がつく。

希少霊魂石選択ボックス×1個

キャラクタースロット拡張券×1個

キャラクター見た目変更券×1個

上級祝福のポーション×10個

刻印石×50個

LEVEL-M046-iX4F-RJS-V4

LEVEL-M046-iX4F-RJS-V4は、LEVEL∞のM-Classに属するミニタワー型モデル。標準構成価格は109,978円(以下すべて税込)。

標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i5-10400F(2.9GHz)、チップセットがIntel B460、メモリがDDR4-2666 16GB(8GB×2)、ストレージが480GB SATA SSD+2TB HDD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (6GB)。OSはWindows 10 Home 64bit。

インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.0×6、HDMI×1、DisplayPort×1など。本体サイズは約W190×D410×H356mm。

LEVEL-R049-iX7-RWSH-V4

LEVEL-R049-iX7-RWSH-V4は、LEVEL∞のR-Classに属するミドルタワー型モデル。標準構成価格は168,278円。

CPUが8コア/16スレッドのIntel Core i7-10700(2.9GHz)となったほか、マザーボードはIntel Z490仕様に変更。ストレージは2TB HDDが追加されている。グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER(8GB)。

インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0×5、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1など。本体サイズは約W190×D477×H432mm。そのほかの仕様はほぼ共通。

LEVEL-15FXR21-i7-ROXX-V4

LEVEL-15FX064-i7-RFSX-L2は、LEVEL∞のN-Classに属する15.6型ノートPC。標準構成価格は158,378円。ディスプレイはリフレッシュレート144Hz駆動に対応する非光沢(ノングレア)仕様で、解像度は1,920×1,080ドット。

主な仕様は、CPUがIntel Core i7-10750H(2.6GHz)、チップセットがIntel HM470、メモリがDDR4-2666 16GB(8GB×2)、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 2060(6GB)。OSはWindows 10 Home 64bit。

通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0×1、USB 2.0×1、HDMI×1、miniDisplayPort×1など。バッテリ駆動時間は約4時間。本体サイズは約W364×D258×H34.2mm、重さは約2.2kg(バッテリ含む)。

(c)2020 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.

(c)2020 NEXON Korea Corp. & NAT GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved.