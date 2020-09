スマートフォン向けアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』は新プロジェクト「LOST SONG編」の「第1章 陽だまり翳りて」と、新オープニングムービーを配信開始した。

9月13日に配信された「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~シンフォギアライブ出演者全員集合SP生放送~」にて、「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED」の新プロジェクト「LOST SONG編」と新オープニングムービーが公開された。

新オープニングムービーに使用されている主題歌「FIRE SCREAM」は、前作「UNLIMITED BEAT」に引き続き、水樹奈々が担当している。

また、「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~シンフォギアライブ出演者全員集合SP生放送~」での特別報酬が配布中。受け取り期間は9月27日23:59まで。

そして、新プロジェクト「LOST SONG編」では、並行世界の立花響を主人公とした物語が描かれている。開催期間は10月31日16:59まで。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.