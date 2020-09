9月19~9月30日に開催される「ブシロードゲーム祭り」にてホロライブのVTuberがMCの響声優と共に毎日生配信でブシロードのスマートフォン向けゲームやTCGを実況プレイする「12日連続!! ブシロードゲーム情報局」が開催されることが発表された。

●配信スケジュール

・【1日目】『D4DJ Groovy Mix』

10月25日に本リリース予定、DJをテーマにしたスマートフォン向けリズムゲーム『グルミク』。今回は、その先行プレイ版『グルミク D4U Edition』をプレイする。出演者は常闇トワ、西尾夕香、

・【2日目】『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』『新テニスの王子様 RisingBeat』

2021年初春リリース予定の『ダブエス』と『新テニスの王子様』のリズムゲーム『テニラビ』をプレイ。出演者は影山シエン、伊藤昌弘。

・【3日目】『アサルトリリィ Last Bullet』

事前登録受付中の『アサルトリリィプロジェクト』発のスマートフォン向けゲームアプリ『ラスバレ』を世界最速でプレイする。出演者は荒咬オウガ、紡木吏佐。

・【4日目】『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』

7周年を迎えたリズムアクションゲーム『スクフェス』をプレイする。出演者は天音かなた、西本りみ。

・【5日目】『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』

テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』を題材にしたランゲーム『カスカベランナーZ』を紹介していく。出演者は癒月ちょこ、真野拓実。

・【6日目】『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』

新作劇場版も決定している『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』のレヴュー& アドベンチャーRPG『スタリラ』をプレイする。出演者はアキ・ローゼンタール、伊藤彩沙。

・【7日目】『ロストディケイド』

超大作ファンタジーRPG『ロスディケ』をプレイする。出演者はアルランディス、森嶋秀太。

・【8日目】『Reバース for you』

今年発売されたコラボカードゲーム『Reバース』をプレイする。出演者は夜空メル、進藤あまね、西尾夕香。

・【9日目】『カードファイト!! ヴァンガード』『ヴァンガード ZERO』

TCG『カードファイト!! ヴァンガード』とカードゲームアプリ『ヴァンガード ZERO』をプレイする。出演者は星街すいせい、前田誠二。

・【10日目】『ヴァイスシュヴァルツ』

キャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』を松井五段を招いてプレイする。出演者は夕刻ロベル、美波わかな。

・【11日目】『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』

アイドルゲーム「スクスタ」をプレイする。出演者は夏色まつり、佐々木未来。

【12日目】『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』

『BanG Dream!(バンドリ!)』のリズム& アドベンチャーゲーム『ガルパ』をプレイする。出演者はロボ子さん、相羽あいな。

