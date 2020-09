メディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場するユニット・Lyrical Lilyがカバーする楽曲「ふ・れ・ん・ど・し・た・い」のリリックビデオが期間限定で公開されることが発表された。

Lyrical Lilyカバー楽曲「ふ・れ・ん・ど・し・た・い」

「ふ・れ・ん・ど・し・た・い」はTVアニメ『がっこうぐらし!』のオープニングテーマ。今回、Lyrical Lilyがカバーし、リリックビデオが公開された。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.