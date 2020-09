米Microsoftは、次世代ゲーム機「Xbox Series X」を11月10日に全世界で発売すると発表した。価格は499ドル。予約受け付けを9月22日に開始する。Xbox公式Twitterアカウント(@Xbox)と公式ブログ「Xbox Wire」で明らかにした。

Xbox Series X: $499 (ERP)

Xbox Series S: $299 (ERP)



Release date: November 10



Pre-order starts September 22: https://t.co/Dz5bRsAuwQ | #PowerYourDreams pic.twitter.com/MadZl4OOKJ