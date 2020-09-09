米Microsoftは、次世代ゲーム機「Xbox Series X」を11月10日に全世界で発売すると発表した。価格は499ドル。予約受け付けを9月22日に開始する。Xbox公式Twitterアカウント(@Xbox)と公式ブログ「Xbox Wire」で明らかにした。
This is the tweet...— Xbox (@Xbox) September 9, 2020
Xbox Series X: $499 (ERP)
Xbox Series S: $299 (ERP)
Release date: November 10
Pre-order starts September 22: https://t.co/Dz5bRsAuwQ | #PowerYourDreams pic.twitter.com/MadZl4OOKJ
Xbox Series Xは、処理性能やグラフィックス性能を強化しつつ、遅延を抑えるさまざまな技術を搭載し、没入感のあるゲーム体験をもたらすよう工夫した高性能モデル。過去に発売された4世代のXboxシリーズのゲームが楽しめる互換性も確保している。これまで、Xbox Series Xのスペックや互換性、ハードウェア仕様に関する情報を公開していた。
直近では光学ドライブを省き、299ドルと廉価な新型機「Xbox Series S」も発表。こちらも現地時間11月10日に発売予定だ。詳細は別記事を参照のこと。
なお公式ブログで、ゲーム機本体(Xbox Series X/S)と、ゲームサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass Ultimate」をセットにした24カ月間の分割払いプラン「Xbox All Access」について、サービス提供エリアを12カ国に拡大すると発表。Xbox Series Xは月額34.99ドル、Xbox Series Sは月額24.99ドルで利用できる。また、Electronic Artsと提携し、Xbox Game Pass Ultimateにこのホリデーシーズンから追加料金なしで「EA Play」メンバーシップを提供することも発表した。