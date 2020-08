スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の事前登録件数が15万件を突破したことが発表された。

「七星 蓮 ★3カード」プレゼント

今回、事前登録件数が15万件を突破し、事前登録特典として、「七星 蓮 ★3カード」のプレゼントが確定。あわせて、事前登録件数15万件突破を記念したキャンペーンを公式Twitter上で実施中。

