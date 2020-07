auは7月21日、NVIDIAのクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW Powered by au」を9月24日に開始すると発表した。サービス開始を前に、auユーザー限定で7月21日から約2カ月間の無料トライアルを実施する。

「GeForce NOW Powered by au」は、NVIDIAのクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」の日本版。ストリーミング形式で「Fortnite」「Dead by Daylight」「ARK: Survival Evolved」といったゲームを、パソコンやAndroidスマートフォンなどのさまざまなデバイスでプレイできる。料金は1,800円/月で、一般ユーザーの無料期間は登録完了から1カ月のみ。

auユーザー限定の無料トライアルは、au通信サービスを利用しており、au IDを持っている人が対象。無料トライアル期間は2020年9月30日までと長く、無料トライアル期間の終了後は有料プランに自動的に移行する。