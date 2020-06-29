日本HPは6月29日、クリエイター向けのモバイルワークステーション「HP ZBook」シリーズの新モデルを発表した。天面のロゴを「HP」から「Z」に変更し、本体設計もアップデートするなど、比較的大きなモデルチェンジとなっている。

新しい世代となった日本HPのモバイルワークステーション「HP ZBook G7」シリーズ

ラインナップは、15.6型ハイエンドの「HP ZBook Studio G7」と「HP ZBook Create G7」、軽量薄型を目指した14型「HP ZBook Firefly 14 G7」と15.6型「HP ZBook Firefly 15 G7」だ。8月上旬から順次発売予定。各モデルとも、主にCPU・メモリ・ストレージ・グラフィックス・ディスプレイの違いによって、複数のバリエーションをそろえる。

直販サイト「HP Directplus」の税別価格は、HP ZBook Studio G7が320,000円～588,000円、HP ZBook Create G7が226,000円～368,000円、HP ZBook Firefly 14 G7が185,000円～298,000円、HP ZBook Firefly 15 G7が188,000円～356,000円。

今回の新モデル「HP ZBook G7」シリーズは、米軍調達基準のMIL-STD 810Gに準拠し、12万時間もの負荷テストを実施。スペックを重視しつつも軽量薄型を図り、アルミボディは高い耐傷性と高級感を持つ。前世代のZBookシリーズと比較して、画面のベゼル幅を大きく削減した狭額縁ベゼルは、軽量化と小型化に貢献している。各モデルの最上位となる主な構成は以下の通り。

HP ZBook Studio G7 Mobile Workstation









HP ZBook Studio G7 Mobile Workstation

OS：Windows 10 Pro 64bit版

CPU：Intel Core i7-10850H（2.70GHz）

メモリ：DDR4-2667 32GB

ストレージ：2TB SSD（M.2 PCIe NVMe）

グラフィックス：NVIDIA Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 8GB

ディスプレイ：15.6型フルHD液晶（IPS、1,920×1,080ドット、1,000nit）

ネットワーク：Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5

インタフェース類：720p Webカメラ、Windows Hello対応IRカメラ、NFC、USB Type-C×2（Thunderbolt 3対応）、Mini-DisplayPort 1.4、USB 3.1 Gen1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート、SD/SDHC/SDXCカードリーダーなど

バッテリ駆動時間：最大約14時間

本体サイズ：W354×D234.6×H17.9mm

重さ：約1.9kg

HP ZBook Create G7









HP ZBook Create G7

OS：Windows 10 Pro 64bit版

CPU：Intel Core i9-10885H（2.40GHz）

メモリ：DDR4-2667 32GB

ストレージ：2TB SSD（M.2 PCIe NVMe）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER with Max-Q Design 8GB

ディスプレイ：15.6型4K有機EL（3,840×2,160ドット、DCI-P3 100％、HDR-500 True Black、400nit）

ネットワーク：Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5

インタフェース類：720p Webカメラ、Windows Hello対応IRカメラ、NFC、USB Type-C×2（Thunderbolt 3対応）、Mini-DisplayPort 1.4、USB 3.1 Gen1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート、SD/SDHC/SDXCカードリーダーなど

バッテリ駆動時間：最大約14時間

本体サイズ：W354×D234.6×H17.9mm

重さ：約1.9kg

HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation









HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation

OS：Windows 10 Pro 64bit版

CPU：Intel Core i7-10810U（1.10GHz）

メモリ：DDR4-2667 32GB

ストレージ：2TB SSD（M.2 PCIe NVMe）

グラフィックス：NVIDIA Quadro P520 4GB

ディスプレイ：14型4K液晶（IPS、3,840×2,160ドット、sRGB 95％、HDR-400、550nit）

ネットワーク：Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5

インタフェース類：720p Webカメラ、Windows Hello対応IRカメラ、NFC、HDMI 1.4b、USB Type-C×2（Thunderbolt 3対応）、USB 3.1 Gen1×2、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート、SD/SDHC/SDXCカードリーダー、スマートカードリーダーなど

バッテリ駆動時間：最大約17時間

本体サイズ：W323×D214.6×H17.9mm

重さ：約1.4kg

HP ZBook Firefly 15 G7 Mobile Workstation









HP ZBook Firefly 15 G7 Mobile Workstation