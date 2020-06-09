IIJを運営するインターネットイニシアティブは、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」のラインナップに、SIMカードスロットを搭載していないHP製ノートPC、HUAWEI製スマートウォッチなど11機種を6月11日から追加すると発表した。同社がSIMカードスロット非搭載デバイスを取り扱うのは初めて。

「HP Elite Dragonfly」

新たに販売されるのはノートPC「HP Pavilion 13-an1000」「HP Elite Dragonfly」、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT2」「HUAWEI Band 4」、無線LANルーター「Aterm WG2600HP3」「Aterm WG1200HS3」「HUAWEI WiFi WS5200」、スマートスピーカー「Google Nest Mini」「Google Nest Hub」「Google Nest Hub Max」、翻訳機「arrows hello」で、あわせて11機種。

いずれもIIJmioの販売サイトで購入可能。ノートPCの販売は数量限定となり、6月11日から7月31日までの期間特別価格で提供される。