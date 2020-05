スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター「エドモンド<黒き暴君>(CV:釘宮理恵)」が登場した。

「エドモンド<黒き暴君>」は烈火島のオーディン帝国の頂点に立つ皇帝。過去の振舞いから暴君と恐れられており、尊大ではあるものの、民への責任感は強い……といったキャラクター。炎の神の力を使役するエドモンドは、スキルや状態異常での死亡時に復活することが可能。敵単体にダメージを与えつつ、ダメージ抵抗レベルをダウンさせたり、自身にシールドを付与するなどバランスの良いキャラクターとなっているとのこと。

