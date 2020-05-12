Z490マザーボードの予約受付が開始!
Intelの新型チップセット「Z490」を搭載するマザーボードの予約が開始された。Z490チップセットは、第10世代Coreプロセッサ「Comet Lake-S」に対応するもの。400シリーズのチップセットとしては、従来と同じようにH470/B460/H410といった下位製品も用意されるが、まずはZ490のみ先行して登場する模様だ。
・ツクモ
https://shop.tsukumo.co.jp/features/10th-gen-core/
・パソコン工房
https://www.pc-koubou.jp/pc/parts_z490.php
・ドスパラ
https://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?br=21&cate=bg1&sale_end=1&sbr=1476
チップセットの機能だけを見れば、従来のZ390との違いはそれほど大きくない。主な変更点は、Wi-Fi 6をサポートしたことくらいだ。PCI Expressは引き続き3.0だし、最大レーン数も24のままだ。
ただ、プラットフォームが新しいLGA1200へと変更になるため、CPUに合わせてマザーボードも買い揃える必要がある。新プラットフォームへの移行ということで、Z490搭載モデルだけでも、サイズはE-ATXからMini-ITXまで、価格帯も2万円前後からウルトラハイエンドまでと、幅広いラインナップとなっている。
発売開始は5月20日22時の予定。最初から多数の製品が登場する模様で、主なものは以下の通りだ。なお予約が始まったのはマザーボードのみで、CPUについては今のところ受け付けていない。
|■5月20日22時に発売予定の製品の一部
|メーカー
|製品
|サイズ
|価格
|ASUS
|ROG Strix Z490-E Gaming
|ATX
|37,000円前後
|ASUS
|TUF Gaming Z490-Plus
|ATX
|25,000円前後
|ASUS
|Prime Z490-P
|ATX
|22,000円前後
|ASRock
|Z490 Taichi
|ATX
|50,000円前後
|ASRock
|Z490 PG Velocita
|ATX
|33,000円前後
|ASRock
|Z490M Pro4
|microATX
|20,000円前後
|ASRock
|Z490M-ITX/ac
|Mini-ITX
|22,000円前後
|GIGABYTE
|Z490 Aorus Xtreme Waterforce
|E-ATX
|165,000円前後
|GIGABYTE
|Z490 Aorus Elite
|ATX
|24,000円前後
|GIGABYTE
|Z490M Gaming X
|microATX
|21,000円前後
|GIGABYTE
|Z490I Aorus Ultra
|Mini-ITX
|33,000円前後
|MSI
|MEG Z490 GODLIKE
|E-ATX
|87,500円前後
|MSI
|MEG Z490 ACE
|ATX
|47,000円前後
|MSI
|MPG Z490M Gaming Edge WIFI
|microATX
|25,500円前後
|BIOSTAR
|Z490GTN
|Mini-ITX
|26,000円前後