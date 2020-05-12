Z490マザーボードの予約受付が開始!

Intelの新型チップセット「Z490」を搭載するマザーボードの予約が開始された。Z490チップセットは、第10世代Coreプロセッサ「Comet Lake-S」に対応するもの。400シリーズのチップセットとしては、従来と同じようにH470/B460/H410といった下位製品も用意されるが、まずはZ490のみ先行して登場する模様だ。

・ツクモ
https://shop.tsukumo.co.jp/features/10th-gen-core/

・パソコン工房
https://www.pc-koubou.jp/pc/parts_z490.php

・ドスパラ
https://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?br=21&cate=bg1&sale_end=1&sbr=1476

チップセットの機能だけを見れば、従来のZ390との違いはそれほど大きくない。主な変更点は、Wi-Fi 6をサポートしたことくらいだ。PCI Expressは引き続き3.0だし、最大レーン数も24のままだ。

ただ、プラットフォームが新しいLGA1200へと変更になるため、CPUに合わせてマザーボードも買い揃える必要がある。新プラットフォームへの移行ということで、Z490搭載モデルだけでも、サイズはE-ATXからMini-ITXまで、価格帯も2万円前後からウルトラハイエンドまでと、幅広いラインナップとなっている。

発売開始は5月20日22時の予定。最初から多数の製品が登場する模様で、主なものは以下の通りだ。なお予約が始まったのはマザーボードのみで、CPUについては今のところ受け付けていない。

■5月20日22時に発売予定の製品の一部
メーカー 製品 サイズ 価格
ASUS ROG Strix Z490-E Gaming ATX 37,000円前後
ASUS TUF Gaming Z490-Plus ATX 25,000円前後
ASUS Prime Z490-P ATX 22,000円前後
ASRock Z490 Taichi ATX 50,000円前後
ASRock Z490 PG Velocita ATX 33,000円前後
ASRock Z490M Pro4 microATX 20,000円前後
ASRock Z490M-ITX/ac Mini-ITX 22,000円前後
GIGABYTE Z490 Aorus Xtreme Waterforce E-ATX 165,000円前後
GIGABYTE Z490 Aorus Elite ATX 24,000円前後
GIGABYTE Z490M Gaming X microATX 21,000円前後
GIGABYTE Z490I Aorus Ultra Mini-ITX 33,000円前後
MSI MEG Z490 GODLIKE E-ATX 87,500円前後
MSI MEG Z490 ACE ATX 47,000円前後
MSI MPG Z490M Gaming Edge WIFI microATX 25,500円前後
BIOSTAR Z490GTN Mini-ITX 26,000円前後
  • ASUSからは「ROG Strix Z490-E Gaming」が登場。14+2フェーズの強力な電源を搭載するモデルで、OCにも最適

    ASUSからは「ROG Strix Z490-E Gaming」が登場。14+2フェーズの強力な電源を搭載するモデルで、OCにも最適

  • 「TUF Gaming Z490-Plus」はコスパの良さが魅力。迷って決められないときにオススメできる定番モデルだ

  • ASRockの「Z490 Taichi」。クロックジェネレータを追加搭載することで、独自にPCI Express 4.0へ対応させている

  • 省スペースPC向けに「Z490M-ITX/ac」も登場。Mini-ITXながら、ヒートシンク付きのM.2スロットを2つも搭載する

  • GIGABYTEの「Z490 Aorus Xtreme Waterforce」は、水冷CPUクーラーを搭載するウルトラハイエンドモデルだ

  • 「Z490 Aorus Elite」は、12+1フェーズ電源や大型ヒートシンクを搭載しながら、買いやすい価格が魅力

  • MSIの「MEG Z490 GODLIKE」。16+1+1フェーズ電源や10GbEなど仕様は強力で、M.2スロットは5つも利用できる

  • 「MPG Z490M Gaming Edge WIFI」は、microATXでは貴重なゲーミングモデル。特に日本では人気が出そうだ