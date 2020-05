カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新作として、2020年版の「アイサーチ・ジャパン」コラボレーションモデルを発売する(6月の予定)。通称「イルクジ」や「イルカクジラ」と呼ばれ、毎年リリースされ大人気を集めるモデルだ。

アイサーチ・ジャパン(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)は、1991年に設立された環境団体。イルカとクジラが暮らす海の大切さを伝える活動に取り組んでいる。カシオは1990年代後半から「Love The Sea And The Earth」を掲げ、さまざまな環境団体をサポートしている。

G-SHOCK・BABY-Gのイルクジモデルはその名の通り、イルカとクジラの表現を時計に取り入れることが多いのだが、2020年はイルカとクジラに加えて「オルカ(シャチ)」をテーマにした。家族の絆が強いとされるオルカを描き、「家族愛」をコンセプトにしている。

G-SHOCK「GW-M5610K-1JR」のベースはスクエアモデル「GW-M5610」で税込25,300円、BABY-G「BGA-2700K-1AJR」のベースはラウンド型の「BGA-2700」で税込24,750円だ。カシオの2020年春夏モデル発表会で披露され、実機の写真で紹介している別記事『カシオ2020年春夏の時計新製品発表会・「イルクジ&BABY-G」編』もぜひご覧いただきたい。

G-SHOCKの遊環にはクジラのシルエット、BABY-Gの遊環にはイルカのシルエットをデザインし、時計裏ぶたには「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印した。バンドには「アイサーチ・ジャパン」のロゴと、オルカの体の模様をプリント。

G-SHOCK「GW-M5610K-1JR」

BABY-G「BGA-2700K-1AJR」





特別仕様のパッケージ

また、G-SHOCKのバックライトを点灯すると、スパイホップするオルカの姿が浮かび上がる。特別仕様のパッケージには、海の中を仲良く泳ぐオルカファミリーを描いた。

バックライト画像のイメージ

オルカのスパイホップ