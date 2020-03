カシオ2020年春夏・時計新製品発表会レポート。今回は「イルクジ」と「BABY-G」をお送りする。春夏の風物詩、イルカ・クジラモデルと、夏を意識したさわやか&ポップなBABY-Gの新作は今年も見どころ満載。やはり春夏は、BABY-Gが元気な季節だ。

掲載した写真はすべてクリックで拡大表示。価格は税込み、発売月はすべて予定。今回は特に、新型コロナウイルス感染症の影響で発売に関して変更が生じる場合があることをご了承いただきたい。

今年のイルカ・クジラモデルはシャチがテーマ「LOVE THE SEA AND THE EARTH」

いきなりややこしい見出しだが、より正確にいうなら「LOVE THE SEA AND THE EARTH」のスローガンのもと、「国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター」(アイサーチ・ジャパン)とその活動を支援するカシオが、1990年代からリリースし続けているコラボレーションモデル(通称、G-SHOCK BABY-Gイルカクジラモデル)。2020年春夏モデルのテーマとしてオルカ(シャチ)を扱う、ということ。

シャチの象徴的なカラーでデザインされた黒・白のG-SHOCKとBABY-Gは、家族愛が強いといわれるシャチのファミリーをイメージ。身に着ける者同士の固い結びつきを表現している。

G-SHOCK「GW-M5610K-1JR」のベースモデルは、タフソーラーと電波時計を搭載したスクエアモデル「GW-M5610」。BABY-G「BGA-2700K-1AJR」のベースは、今回発表された新モデル「BGA-2700」。こちらもタフソーラーと電波時計を搭載している。価格はGW-M5610K-1JRが25,300円、BGA-2700K-1AJRが24,700円。6月発売。

G-SHOCK(GW-M5610K-1JR)の遊環にはブリーチングするザトウクジラのシルエットが刻印され、バックライト点灯時にはスパイホップする(水面から顔を出す)オルカのイラストが浮かぶ。また、BABY-G(BGA-2700K-1AJR)の遊環にはジャンプするイルカのシルエットが刻印されている。

バンドには両モデルとも「I.C.E.R.C」(International Cetacean Education Research Centre)「ALL AS ONE」の文字とオルカの模様を印刷。オルカのグラフィックが描かれたスペシャルパッケージにセットされる。その他の仕様はベースモデルと同様。

「LOVE THE SEA AND THE EARTH」アクアプラネット コラボレーションモデル

女優の田中律子氏が理事長を務め、珊瑚礁の保全活動を行う特定非営利団体「アクアプラネット」と、それをサポートするカシオ。今回リリースするコラボモデルが、LOVE THE SEA AND THE EARTH「BGA-270AQ-2AJR」だ。

ベースモデルは、ビーチシーンでの使用をイメージして開発された新作「BGA-270」。まさに、アクアプラネットとのコラボにピッタリのモデルだ。ブルースケルトンのベゼルとバンドでサンゴが暮らす海を表現し、その中で力強く生きる珊瑚をイメージした「リビングコーラル」を指し色として各所に配した。

バンドにはAQUAPLANETのロゴとLOVE THE SEA AND THE EARTHの文字、遊環に珊瑚のイラストが描かれている。パッケージイラストもサンゴの海をイメージしたスペシャル仕様。その他の仕様はベースモデルと同様。価格は15,950円で6月発売。

「5252 by o!oi」コラボレーションモデル

ポップなデザインがアイコンの韓国ブランド「5252 by o!oi(ゴーニーゴーニー バイ オアイオアイ)」とのコラボレーションモデル、「BGD-560SC-7JR」が登場。

ベースモデルは、プロテクター付きのBABY-G初代復刻モデル「BGD-501」。BABY-Gらしいホワイトのスケルトンバンドをベースに、ビビッドブルーの文字板、ビビッドレッドのプロテクターで、スポーティーなトリコロールカラーに仕上げた。

ボックスも「5252 by o!oi」ロゴ入りの特別仕様

バンド全体に「5252 by o!oi」のシグネチャーロゴを大胆にプリント。裏ぶたにもロゴが刻印されている。時計と同様、ブルー、レッド、ホワイトのトリコロールカラーのスペシャルボックス付き。価格は12,650円で3月発売。

G-MSは「より落ち着いたBABY-G」へ

カシオによれば今回、BABY-Gはより鮮やかで元気なカラーをそろえたという。これにより、樹脂とメタル素材を組み合わせて高級感も漂うサブブランド「G-MS」(ジーミズ)との、キャラクター的な差別化も見込んでいるとも。つまり、G-MSは「より落ち着いたBABY-G」へと明確に位置付けられたといえる。

さて、そんなG-MSのフラッグシップ「MSG-W300」に新色が登場。タフソーラー、日本と中国の標準電波に対応する電波時計、スタッズをモチーフに多面カットを施したインデックスに加え、夏の空や海に似合うサンドカラーのバンドを組み合わせた。便利なデイト表示も装備。バンドの素材は肌触りのよいエンボス加工の樹脂を採用し、お手入れも簡単。汗ばむ夏も清潔に気分よく着用できる。

ケースサイズは38.0mm×34.4mm×10.8mmで、10気圧防水。シルバーケース+ホワイトバンドの「MSG-W300-7AJF」(33,000円)、ブラウンゴールドケース(IP処理)+ライトブラウンバンドの「MSG-W300-7AJF」(35,200円)、イエローゴールドケース(IP処理)+ベージュバンドの「MSG-W300-7AJF」(35,200円)の3モデルで展開。5月発売。

大人カジュアルなG-MS「MSG-S500」

上で紹介したWSG-300のシルエットをそのままに、インデックスをバースタイルに変更、シンプルな樹脂バンドを採用するなど、よりマニッシュで大人カジュアルなデザインとした「MSG-S500」が登場。便利なソーラー発電やデイト表示を備えつつ、電波時計機能を搭載しないぶん価格が抑えられている。

ゴールドケース(IP処理)+ネイビーバンドの「MSG-S500G-2AJF」、ピンクゴールドケース(IP処理)+ホワイトバンド「MSG-S500G-7AJF」の2モデルで展開。価格は各28,600円で5月発売。

「二体ベゼル構造」を採用した先進のBABY-G「BGA-2700」

今回のBABY-Gイルクジモデルでもベースとなった新モデル「BGA-2700」は、ベゼルとケースが別パーツになった「二体ベゼル構造」を採用。今回のニューモデル(G-SHOCKを含む)にも見られる特徴だ。ベゼルとケースの質感や色の組み合わせが豊富になり、表現の可能性が圧倒的に増える。

従来は既存モデルの仕様をベースにCMF(Color、Material、Finish / 色、素材、仕上げ)を工夫していたが、これからはCMF展開のしやすさを前提に時計の構造を設計していく時代ということだ。これも今回の展示会テーマである「次なる進化、新たな挑戦。」のひとつだろう。

タフソーラー、マルチバンド6対応の電波時計、ワールドタイムなど機能面も充実。インデックスにはメタリック塗装を施して、キラリと光る存在感と時刻視認性を両立させている。

ケースサイズは46.3mm×42.2mm×13.2mmで、10気圧防水。オールブラックにアクセントカラーがかわいい「BGA-2700-1AJF」、ネイビーのベゼル+ブラックバンドの「BGA-2700-2AJF」、ピンクのベゼル+サーモンピンクのバンドの「BGA-2700-4AJF」の3モデルで展開。価格は各23,650円で4月発売。

アイスクリームの人気フレーバー「チョコミント」と「ストロベリー」の「BA-110OPI」

G-SHOCKの定番「GA-110」のフォルムをダウンサイジングして、レディース用にトランスレートした「BA-110」。これをベースに、アイスクリームの人気フレーバーから着想を得たという2モデルをラインナップ。

チョコミントアイスをモチーフにしたミントグリーン「BA-110PI-2AJF」と、ストロベリーアイスをモチーフにしたピンク「BA-110PI-4AJF」だ。春のカジュアルファッションで、手元を明るく華やかな雰囲気に演出する。

バンドとベゼルに溶解温度の異なるチップを混入。もともとは大理石風の模様を作ることを目的とした技術を、技術部門のスタッフがアイスクリーム風に転用。その後も多くの実験を経て、アイスクリームの質感を再現するにいたったという。これもまたCMFデザインの発想によって生まれた製品だ。その他の仕様はベースモデルと同様。価格は各17,600円で3月発売。

「二体ベゼル構造」のベーシックモデル「BGA-270」

前述のBGA-2700と同じく「二体ベゼル構造」を持つ新モデル「BGA-270」が登場。カラーや質感は、PVC素材のビーチバッグやウェア、サンダルといったビーチでのファッションをイメージ。ダイヤルが単調にならないよう、インデックスをメタリックで塗装している。さらに、ダイヤルに透明プレートを配置してその表にボーダーライン、裏にカラーをペイントすることで立体的に見せたり、やはり上で紹介したマーブリング技術を使ったベゼルを採用するなどのCMFデザインも見どころだ。

ケースサイズは46.3mm×42.2mm×13.2mm(BGA-2700と同様)で、10気圧防水。電池寿命は3年。ビビッドピンクベゼル+ブラックバンドの「BGA-270-1AJF」、ラベンダーベゼル+スケルトンブルーバンドの「BGA-270-2AJF」、ホワイトベゼル+ピンクバンドの「BGA-270-4AJF」、マーブルベゼル+ホワイトバンドの「BGA-270M-7AJF」の4モデルをラインナップする。価格はマーブルベゼルのBGA-270M-7AJFのみ15,950円で、その他は14,850円。3月発売。

Beach Travelerシリーズ

マルチバンド6対応の電波時計機能を備えたタフソーラーモデル「BGA-2500」と、ベーシックなアナデジモデル「BGA250」をベースに新色が登場。ブラックケースに貝殻の内側をイメージした淡いピンクのコンビ「BGA-2500-1A2JF」と「BGA-250-1A3JF」、ネイビーケースに淡いピンクの文字をベゼル上に配した「BGA-250-2A2JF」の3モデルをラインナップする。

価格はBGA-2500-1A2JFが23,100円、その他は各14,300円で4月発売。

Sea Glassシリーズ

割れたビンのかけらが長く波にさらされることで角が取れ、丸みを帯びた美しいすりガラス状になる「シーグラス」。それは人工物に自然が手を加えて生み出された「浜辺の宝石」だ。これをテーマとした新色モデルがSea Glassシリーズ。

立体感あふれる「BA-110」をベースに、ケースとバンドの樹脂部分をクリアカラーで成型、光の温かみを感じさせるシーグラスの透明感を表現した。ダイヤルのメタルパーツにはゴールドを配色、ジュエリーの雰囲気を付加している。ミントブルーの「BA-110SC-2AJF」、ピンクの「BA-110SC-4AJF」、ホワイトの「BA-110SC-7AJF」の3モデルをラインナップ。価格は各16,500円で5月発売。

スポーツウェアと相性抜群のミスティパステルカラーを採用した「BSA-B100」

3軸加速度センサーによる歩数計測機能や、Bluetooth Low Energyによってスマホアプリ「BABY-G Connected」と連携するモバイルリンク機能を搭載するスポーツライン「BSA-B100」にも、夏の新色が登場。

スポーツウェアで人気のミスティパステルカラーを採用。ダークトーンのケースと明るい色のバンドのコンビネーションが、女性らしいかわいさとワークアウトへのストイックな姿勢を感じさせる。

機能と性能はベースモデルと同様。ダークグレーダイヤル+ピンクのバンドの「BSA-B100MC-4AJF」(17,050円)、グレーケース+ライトブルーのバンドの「BSA-B100MC-8AJF」(17,050円)、ブラックケース+ブルーとピンクのバンドの「BSA-B100MT-1AJF」(18,150円)の3モデルをラインナップ。5月発売。

日本の「カワイイ」カルチャーを時計にした「Decora Style」

同じくこちらもBA-110の新色。90年代に誕生したカラフルな、まるでおもちゃ箱のような原宿ストリートスタイル(当時のシノラーとか)「デコラファッション」をテーマにしたモデル「BA-110TM」だ。

実際のデコラより若干おとなしめの印象だが、多くのユーザーの現実的なファッションになじむよう、抑え気味にデザインされているのだろう。それにガチなデコラーなら、この時計もビーズやらラインストーンやらシールやらでさらにデコりそうだし。

ブラックの「BA-110TM-1AJF」とホワイトの「BA-110TM-7AJF」の2モデルで展開。価格は各16,500円で6月発売。

気分は80年代のファンシーショップ!「80's Beach Colors」

80年代のアメリカの西海岸をイメージしたシリーズ「80 s ビーチカラーズ」が登場。定番の「BGD-570」と「BGD-560」をベースモデルに、80年代を象徴する、そう、たとえばセーラーズ(アパレルブランド)のトレーナーをも思わせるポップでカラフルな配色で展開する。

ラウンドケースの「BGD-570BC」は、パステルブルー(BGD-570BC-3JF)とパステルピンク(BGD-570BC-4JF)、スクエアケースの「BGD-560BC」は、ホワイト(BGD-560BC-7JF)とイエロー(BGD-560BC-9JF)をラインナップ。見切りには、80年代当時のサーフボードのグラフィックを思わせるパームツリーとビーチの夕焼けをパステルカラーでデザインした。

世界48都市(29タイムゾーン)の時刻表示やサマータイム設定機能など、機能と性能は各ベースモデルと同様。価格は各10,450円で、5月発売。