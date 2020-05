『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始25周年、そして『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開を記念して、ゴールデンウィーク中に過去作品や関連番組の放送・配信がNHK BSとABEMAで実施される。各企画の情報をまとめたほか、YouTubeで実施中の公式無料配信や、BS日テレでのTV版再放送についても紹介する。

NHK BSで『新劇場版』3作が放送決定。4Kリマスターも

NHK BSプレミアムは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』を3週連続で、土曜日の夜に放送する。放送スケジュールは、『:序』が5月9日午後11時30分から、『:破』が5月23日午後11時から、『:Q』が5月30日午後11時から。

また、同じBSプレミアムで『発表!全エヴァンゲリオン:大投票』を5月16日午後10時30分から放送する。視聴者参加型の一大投票企画で、3月から4月にかけてキャラクター、エヴァ、使徒、セリフの4つのカテゴリーで投票を募っており、その投票結果を生放送で発表する。司会は西川貴教と杉浦友紀(NHKアナウンサー)。スペシャルゲストとして、ハライチの岩井勇気、歌手・タレントの中川翔子、アニメ・特撮研究家の氷川竜介が出演する。

なお、NHKはBS4Kにおいて、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の4K & 5.1chサラウンド放送を4月18日から3週連続で実施。5月2日23時からは『:Q』を放送する。弊誌による『:破』(4月25日放送)のレビューはこちら。

ABEMAで新劇場版、日本アニメ(-ター)見本市セレクトも

映像配信サービス「ABEMA」(旧名称:AbemaTV)は、5月4日から特別企画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序、:破、:Q』三夜連続上映」をABEMAアニメチャンネルで開催。さらに、エヴァ関連の声優や歌手が登場したABEMAの番組『声優と夜あそび』の再配信や、ドワンゴとカラーの共同企画『日本アニメ(-ター)見本市』のセレクト配信も実施する。

新劇場版3作の配信スケジュールは、『:序』が5月4日午後10時から、『:破』が5月5日午後10時から、『:Q』が5月6日午後10時から。配信後は「Abemaビデオ」でも10日間無料で楽しめる。さらに、今回の特別企画を記念し、三夜連続のプレゼントキャンペーンも開催する。

5月4日午後8時30分からは、『残酷な天使のテーゼ』や『魂のルフラン』を歌う高橋洋子がゲストとして登場した『声優と夜あそび【月:緒方恵美×内田彩】 #39 高橋洋子がゲストに登場!』を再配信する。

放送日時&番組URL

※各作品の配信から10日間「ABEMAビデオ」で無料視聴可能

『日本アニメ(-ター)見本市』のセレクト配信の内容はまだ明らかににされていないが、『:Q』の世界観を引き継いだような短編アニメ『until You come to me.』(2014年公開)が出る可能性は高いと思われる。配信開始日時については公式ABEMAアニメ公式Twitterで別途案内するという。

カラー公式YouTubeでの配信は5月3日23時59分まで延長

エヴァンゲリオンシリーズを手がけるカラーは、同社の公式YouTubeチャンネルで『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ3作品を4月20日から無料配信中。『:破』と『:Q』については、日本語字幕付きバージョンも用意されている。

当初、4月29日いっぱいで終了予定だったが、執筆時点では5月3日23時59分まで延長となっている。

BS日テレ、『新世紀エヴァンゲリオン』全26話を再放送

BS日テレは5月3日から、『新世紀エヴァンゲリオン』TVシリーズ全26話を再放送する。放送日時は毎週日曜24時〜24時30分で、初回の5月3日は「第壱話 使徒、襲来」を放送。さらにアニメ本編の後、24時30分から25時にかけてさまざまなエヴァコラボアイテムを紹介する「NERV購買部第4BS出張所」も放送する。

5月の放送スケジュールは以下の通り。

5月3日「第壱話 使徒、襲来」

5月10日「第弐話 見知らぬ、天井」

5月17日「第参話 鳴らない、電話」

5月24日「第四話 雨、逃げ出した後」

5月31日「第伍話 レイ、心のむこうに」