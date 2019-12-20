ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、BTO対応のデスクトップPCやノートPCを割安で販売する「冬のボーナスセール第2弾」を実施中だ。期間は2019年12月26日14時まで。
合わせて、総額3億円分のポイントが早い者勝ちで還元されるキャンペーンも開催中だ（購入金額の最大20％ポイント還元）。こちらの対象期間は2019年12月31日まで。
冬のボーナスセール第2弾の対象製品の一例は以下の通り。
第8世代インテル Core i3搭載14型フルHDスタンダードノートPC「STYLE-14FH055-i3-UHEV」
- 価格：72,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i3-8145U（2.10GHz）
- メモリ：4GB（4GB×1）
- ストレージ：240GB SATA SSD、1TB HDD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 620（CPU内蔵）
- ディスプレイ：14型フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 5.0
- バッテリー駆動時間：約5.7時間
- 本体サイズ：約W330×D226×H20（突起部含まず）
- 重さ：約1.44kg
第9世代インテル Core i5搭載ミニタワーデスクトップPC「STYLE-M1B7-i5-UHX」
- 価格：69,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-9400（2.90GHz）
- メモリ：16GB（8GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：約W175×D387×H360