日本マイクロソフトは11月26日、SurfaceやXboxがお得になる「ブラックフライデーキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は11月26日11:00~12月5日10:59となる。以下の価格はすべて税別。

対象のSurface Pro本体が25%割引

価格の一例を紹介すると、Surface Pro 6(Intel Core i5 / メモリ8GB / ストレージ256GB)が198,880円のところ149,160円に。Surface Pro 第5世代(Intel Core i5 / メモリ8GB / ストレージ256GB)が177,980円のところ133,485円となる。

加えて、Surface本体と同時購入の場合、タイプカバーが20%割引きの17,072円、Surfaceペンが20%割引の10,384円、Office 365 Soloが50%割引の6,372円で購入できる。

対象の Surface Laptop 2本体が最大30%割引

価格の一例は、Surface Laptop 2(Intel Core i5 / メモリ8GB / ストレージ256GB)が161,480円のところ121,110円。本体同時購入で、Office 365 Soloが50%割引かれる。

Surface Goキーボード プレゼント キャンペーン

Surface Go本体を購入すると、タイプカバー (ブラック) をプレゼント。差額分となる3,960円を払うことで他のカラーに変更可能。

対象のSurface Book 2本体が15%割引

価格の一例は、Surface Book 2(Intel Core i5 / ストレージ256GB / 13.5インチ)が204,380円のところ173,723円。本体同時購入で、Office 365 Soloが50%割引かれる。

Surface 新製品お得なまとめ買い

Microsoft Store限定で行われるキャンペーン。Surface本体と同時購入で、アクセサリ、Microsoft Complete(Surface延長保証サービス)、Office 365 Soloが最大50%割り引かれる。

Microsoft Store 限定 Xbox お買い得商品

Xbox One X 1TB コンソールが54,978円から。本体との同時購入で、コントローラーやゲームタイトルが割引価格となる。ほかにも、Xbox One X Shadow of the Tomb Raider 同梱版(1TB)は54,978円、Xbox One S 1TB 本体 Forza Horizon 4同梱版は32,978円などを用意。開催日時は11月29日11:00から。