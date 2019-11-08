レノボ・ジャパンは8日、14型ビジネスノートPC「ThinkPad E14」および、15.6型ビジネ―スノートPC「ThinkPad E15」を発表した。いずれも第10世代Intel Coreプロセッサを採用していることが特徴。発売は同日で、ThinkPad E14の価格は税別94,000円から。ThinkPad E15の価格は税別99,000円から。
ThinkPad E14および、ThinkPad E15は、ビジネスノートPC「ThinkPad E490」「ThinkPad E590」の後継モデル。スペックを強化しており、CPUは最新の第10世代Intel Coreシリーズを採用。オプションではAMD Radeon RX640などの外付けグラフィックスや指紋認証を選択できる。
ディスプレイは狭額縁デザインで、前モデルから薄型化、軽量化が図られた。セキュリティ面では、搭載するWebカメラに物理的なカメラカバーThinkShutterを備え、意図しない“覗き見”のシャットアウトも可能だ。
ThinkPad E14の主な仕様
- OS：Windows 10 64bit
- プロセッサ：第10世代Intel Core i7 / i5 / i3
- メモリ：最大16GB
- ストレージ：最大1TB SSD/2TB HDD
- ディスプレイ：14型 FHD IPS液晶（1,920×1080ドット）/ 14型 FHD TN液晶（1,920×1080ドット）
- インタフェース：USB Type-C 3.1 Gen1×1、USB 3.1 Gen1×2、USB 2.0×1、HDMI、RJ-45、マイク/ヘッドホンコンボジャック
- バッテリ駆動時間：最大約12.6時間
- 本体サイズ：325×232×17.9mm
- 重さ：約1.73kg～
ThinkPad E15の主な仕様
- OS：Windows 10 64bit
- プロセッサ：第10世代Intel Core i7 / i5 / i3
- メモリ：最大16GB
- ストレージ：最大1TB SSD / 2TB HDD
- ディスプレイ：15.6型 FHD IPS液晶（1,920×1,080ドット）/ 15.6型 FHD TN液晶（1,920×1,080ドット）
- インタフェース：USB Type-C 3.1 Gen1×1、USB 3.1 Gen1×2、USB 2.0×1、HDMI、RJ-45、マイク/ヘッドホンコンボジャック
- バッテリ駆動時間：最大約12.6時間
- 本体サイズ：約368×245×18.9mm
- 重さ：約1.9kg～