レノボ・ジャパンは11月8日、Dolby Vision対応の27型4K IPS液晶を搭載したオールインワンデスクトップPC「Yoga A940」を国内発表した。本体の側面にダイヤル式の入力デバイス「Precision Dial」を取り付けられることが特徴。11月15日に発売し、価格は税別294,800円。
ペン入力が可能な27型4K IPSを搭載した、液晶ディスプレイ一体型デスクトップPC。画面は接地面から25度までチルト可能で、ペンタブレットのようにも使える。大きな特徴として、ディスプレイ側面にダイヤル型の入力デバイス「Lenovo Precision Dial」を取り付け可能。Illustrator、Photoshop、Lightroom、Microsoft Officeなどのアプリケーションをダイヤルで操作できるようになっており、例えば左手でダイヤルを回してブラシの太さを選択し、右手でペン入力を続けるなど、クリエイティブ用途に適している。なお、Precision Dialは、利き手に応じて左右どちらの側面にも取り付けられる。
ディスプレイは27型の4K（3,840×2,160ドット）解像度で、映像の明暗を細やかに表現するDolby Visionに対応。サウンドはステレオスピーカー（3W×2、5W×2）で、音響システム「Dolby Atmos」に対応する。プロセッサは第9世代Intel Core i7-9700、グラフィックスはAMD Radeon RX 560で、メモリは16GBを採用した。ストレージは2TB HDDにIntel Optaneメモリを組み合わせている。
Yoga S940の主な仕様
- OS：Windows 10 Home 64bit（日本語版）
- プロセッサ：第9世代Intel Core i7-9700
- メモリ：16GB
- ストレージ：2TB HDD＋Intel Optaneメモリ 16GB
- グラフィックス：AMD Radeon RX 560
- ディスプレイ：27型 UHD IPS液晶（3,840×2,160ドット）
- インターフェース：USB Type-C 3.1 Gen2×1（Thunderbolt 3対応）、HDMI、有線LANポート、マイク/ヘッドホンコンボジャック
- 本体サイズ：636×228×475mm
- 重さ：約14.6kg
- 付属品：プレミアムワイヤレスキーボード、プレミアムワイヤレスレーザーマウス 、アクティブペン、Lenovo Precision Dial