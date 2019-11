華為技術日本(ファーウェイ・ジャパン)は、11月14日に新製品の発表会を開催すると予告した。同社が11月1日に公式Twitterアカウントで登場を告知したスマートフォン新製品が登場するとみられる。

同社はまた、Twitterにウェアラブルデバイス新製品の予告動画も投稿。動画には「A new technology is coming...」と字幕が書かれ、新しいチップが搭載された時計型ウェアラブルデバイスのようなシルエットが映っている。この投稿も「2019.11.14 New wearable device debut」と書かれており、11月14日にあわせて発表される可能性が高い。