ソフトバンクは、Googleのスマートフォン「Google Pixel 4」と「Google Pixel 4 XL」を10月24日に発売する。それに先立ち、10月16日からソフトバンク取扱店およびオンラインショップで予約受付を開始した。

Pixel 4とPixel 4 XLには、AI(人工知能)機能を使った高性能カメラを搭載。「夜景モード」で撮影すれば暗い場所でもキレイに写るという。また、レーザーセンサー技術を用いた「Motion Sense」を搭載。スマホ本体に触れることなくジェスチャーだけでの操作を可能にした。スペックなどの詳細は別記事「【速報】Pixel 4、日本で10月16日予約開始。89,980円から」を参照。

また、ソフトバンクでは、Pixel 4もしくはPixel 4 XLを購入すると、Google Play ギフトコードが5,000円分もらえるキャンペーンを実施する。

なお、Pixel 4、Pixel 4 XLの発売に合わせて、ソフトバンク C&Sは、Pixel 4、Pixel 4 XL向けアクセサリー「RILEGA Stand Flip for Google Pixel 4」「RILEGA Seamless Leather Flip for Google Pixel 4」「RILEGA Seamless Leather Flip for Google Pixel 4 XL」「ガラスハイブリッドケース for Google Pixel 4」「ガラスハイブリッドケース for Google Pixel 4 XL」「耐衝撃抗菌クリアソフトケース for Google Pixel 4」「リ・クレイン 極強保護ガラス for Google Pixel 4」「リ・クレイン 極強保護ガラス for Google Pixel 4 XL」「極薄保護ガラス for Google Pixel 4」「極薄保護ガラス for Google Pixel 4 XL」「衝撃吸収 高透明保護フィルム for Google Pixel 4」を発売する。詳細は特設サイトを参照。