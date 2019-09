『Eorzean Symphony:FINAL FANTASY XIV Orchestral Album Vol. 2』

スクウェア・エニックスは、MMORPG『ファイナルファンタジーXIV』の楽曲をフルオーケストラアレンジで収録した『Eorzean Symphony:FINAL FANTASY XIV Orchestral Album Vol. 2』を12月11日に発売することを発表した。価格は6,000円(税抜)。

今作では、『新生エオルゼア』、『蒼天のイシュガルド』、『紅蓮のリベレーター』のゲーム実装楽曲の中から、「FINAL FANTASY XIV ORCHESTRA CONCERT 2019 -交響組曲エオルゼア-」で演奏されたフルオーケストラアレンジ楽曲の数々をBlu-ray Discで聴くことができる。

また、オーケストラアレンジパートは、9月18日に発売されたCDアルバム『FINAL FANTASY XIV Orchestral Arrangement Album Vol. 2』に収録された8曲を、2chと5.0chの音源でそれぞれ楽しめる。さらに、5.0ch音源は指揮者の立ち位置で聴いているかのような「ニアVer.」と、ホール全体を見渡せる客席後方で聴いているような「ファーVer.」の2種類を収録しているため、計3種類の聞こえ方の異なる音源を聴くことができる。

そして、オーケストラコンサートパートは、9月21・22日にパシフィコ横浜国立大ホールで開催された「FINAL FANTASY XIV ORCHESTRA CONCERT 2019 -交響組曲エオルゼア-」の模様を、当日演奏された全19曲分全てを収録。オーケストラアレンジ8曲とオーケストラコンサート19曲の合計で27曲の収録となる。

(C)2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved