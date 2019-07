バンダイナムコアミューズメントは、VR技術を使ったアトラクションが楽しめる最新エンターテインメント施設「MAZARIA(マザリア)」を、池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル3階にて、2019年7月12日よりオープンする。

「アスレチックVR PACMAN CHALLENGE」

家庭用ゲーム機の新しい遊び方として普及しつつあるVR。その特徴である"没入感"をさらに体験できる施設として、同社は「VR ZONE SHINJUKU」(2019年3月で営業終了)をはじめ、全国でVRを使ったアクティビティを展開している。

7月12日にオープンを控える「マザリア」は、同社がこれまでに培ってきたアトラクション開発力、VR技術、運営ノウハウが集約された新コンセプトのエンターテインメント施設。"アニメとゲームに入る場所"をテーマに、スタッフをはじめ、施設全体で世界観を演出する。施設ならではの動く筐体がリアリティを与え、より没入感を高めることに貢献している。

さらに、「マザリア」の強みは、「ガンダム」「ドラゴンクエスト」「エヴァンゲリオン」「ゴジラ」「パックマン」「スーパーマリオ(マリオカート)」「ボトムズ」など、人気作品のアミューズメントがそろっている点だ。タイトルによっては、ただ体験するだけでなく、ミッションの成否が分かれるなど、ゲームとしてのエンターテイメント性も高い。また、「エヴァンゲリオンVR THE 魂の座:暴走」では、搭乗する機体を選べたり、武器の切り替えができたりと、ファンにはうれしいギミックも用意されている。施設内アクティビティ一覧は以下。

■アクティビティ一覧

FESTIVAL ZONE

パックマンゴーラウンド

アスレチックVR PACMAN CHALLENGE

巨大風船爆発ルーム パニックキューブ

太鼓の達人 VRだドン!

マリオカート アーケードグランプリVR

ADVENTURE ZONE

急滑降体感機 スキーロデオ

極限度胸試し ハネチャリ

釣りVR GIJIESTA

ドラゴンクエスト VR

VR-AT シミュレーター 装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎

冒険川下りVR ラピッドリバー

PANIC ZONE

恐竜サバイバル体験 絶望ジャングル

極限度胸試し 高所恐怖SHOW

ゾンビサバイバルゲーム ハード・コール

ホラー実験室 脱出病棟Ω

SF ZONE

エヴァンゲリオンVR THE 魂の座:暴走

ガンダムVR ダイバ強襲

ガンダムユニコーンVR 激突・ダイバ上空

ゴジラVR

大量破壊VR シューティング ギャラガフィーバー





「エヴァンゲリオンVR THE 魂の座:暴走」は座る席で機体が選べる

また、人気作品に参加して楽しむVRだけでなく、体を動かして遊べるタイトルも充実。「冒険川下りVR ラピッドリバー」「極限度胸試し ハネチャリ」は、"オールをこぐ""ペダルをこぐ"といった実際に体を使った動作で操作してゴールを目指していく。そして、この"体を動かす"と"作品への参加"の両方が楽しめるアトラクションとして、「アスレチックVR PACMAN CHALLENGE」が新登場。フィールドでプレイヤー自身がパックマンとなり、ゴーストから逃げながら全身でクッキーを集めてラウンドクリアを目指していく。ほかにも「ホラー実験室 脱出病棟Ω」「ゾンビサバイバルゲーム ハード・コール」など、ホラー系のアトラクションもラインナップされている。

エンターテインメント施設「マザリア」は、池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル3階にて、2019年7月12日よりオープン。チケット料金はフリーパスチケット制(ドラゴンクエストVR、アスレチックVR PACMAN CHALLENGEは別途料金が必要)で、大人(13歳以上)が4,500円、子ども(7~12歳)が2,900円。11月4日まではオープン記念割として大人(13歳以上)4,200円、子ども(7~12歳)が2,700円となる。ドラゴンクエストVRは別途3,200円、アスレチックVR PACMAN CHALLENGEは2,000円(パスポート購入の場合500円)の専用チケットが必要となる。

