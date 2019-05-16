NTTドコモは16日、2019年夏の新モデルとして、LTE対応のモバイルルーター「Wi-Fi STATION SH-05L」（シャープ製）を発表した。発売時期は今秋で、端末価格は未定。
Wi-Fi STATION SH-05Lは、4,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、受信時最大988Mbpsの高速通信に対応した高性能モバイルルーターとなる。
高品質で安定したドコモのモバイル通信が利用でき、国際ローミングにも対応。IEEE 802.11a/b/g/n/acの無線LANに加え、クレードルを用いた有線LANテザリングやUSB接続によるUSBテザリングも行えるなど充実した機能を用意。4,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、スマートフォンを充電するモバイルバッテリー機能も備える。
Wi-Fi STATION SH-05Lの主な仕様
- サイズ: 未定
- 重量: 未定
- Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- バッテリー容量: 4,000mAh
- 連続待受時間: 未定
- 通信速度: 受信最大988Mbps/送信最大75Mbps
- 同時接続台数: 11台（Wi-Fi:10、USB:1）
- 接続端子: USB Type-C
- カラーバリエーション: ブラック