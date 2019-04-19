ASRockは4月19日、高耐久が特徴のマザーボード「Steel Legend」シリーズのラインナップに、Intel Z390搭載モデル「Z390 Steel Legend」を発表した。4月26日に発売し、店頭予想価格は税別18,500円。
冷却と使いやすさを重視したというマザーボード。基板の一部に切り欠きを設け、SATAポートへの接続を容易にした。
I/Oポートは大型のアルミ合金ヒートシンクを採用するほか、電源回路にプレミアム60Aパワーチョーク、ニチコン12Kブラックコンデンサを使い、安定した動作を実現するという。また2基のM.2スロットにはヒートシンクを備え、熱による性能劣化を防ぐ。
|■主な仕様
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z390
|メモリ
|DDR4-4266+(OC)×4(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0x16×2、PCI Express 3.0x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gbps×6、M.2×2（PCIe 3.0x4）
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1(Intel I219-V)
|サウンド
|Realtek ALC1220-VB codec
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.2 Gen2 Tyep-C×1、USB 3.2 Gen2 Tyep-A×1、USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1、SPDIFなど