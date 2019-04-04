台湾MSIはこのほど、第9世代および第8世代Intel Coreプロセッサに対応したZ390マザーボード「Z390 GAMING PRO CARBON AC」を発表した。4月5日に発売し、店頭予想価格は税別25,980円。
MSI製マザーボードの中でもメインストリームのユーザーに向けた「MPG」セグメントの最上位モデル。8 ピン＋4 ピンのCPU電源入力を備え、多コア環境でも安定した電源供給を行うほか、オーバークロック時の安定性を高める。
また、通信機能としてギガビット対応有線LANに加えて、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5を備える。
|■主な仕様
|ソケット
|LGA1151
|チップセット
|Intel Z390
|メモリ
|DDR4-4400(OC)×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0x16×3(x16/x0/x4、x8/x8/x4)
PCI Express 2.0x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gbps×6、M.2×3
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1(Intel I219-V)
IEEE802.11ac対応無線LAN
Bluetooth 5
|サウンド
|Audio Boost 4
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×5（Type-C×1、内部Type-C出力×1、Type-A×3）、USB 3.1 Gen1×2、USB 2.0×4（ピンヘッダ）、USB 2.0×6（うち4ポートはピンヘッダ）、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオポートなど