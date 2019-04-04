台湾MSIはこのほど、第9世代および第8世代Intel Coreプロセッサに対応したZ390マザーボード「Z390 GAMING PRO CARBON AC」を発表した。4月5日に発売し、店頭予想価格は税別25,980円。

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MSI製マザーボードの中でもメインストリームのユーザーに向けた「MPG」セグメントの最上位モデル。8 ピン＋4 ピンのCPU電源入力を備え、多コア環境でも安定した電源供給を行うほか、オーバークロック時の安定性を高める。

また、通信機能としてギガビット対応有線LANに加えて、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5を備える。

■主な仕様
ソケット LGA1151
チップセット Intel Z390
メモリ DDR4-4400(OC)×4(最大64GB)
拡張スロット PCI Express 3.0x16×3(x16/x0/x4、x8/x8/x4)
PCI Express 2.0x1×3
ストレージ SATA 6Gbps×6、M.2×3
ネットワーク Gigabit Ethernet×1(Intel I219-V)
IEEE802.11ac対応無線LAN
Bluetooth 5
サウンド Audio Boost 4
フォームファクタ ATX
そのほか USB 3.1 Gen2×5（Type-C×1、内部Type-C出力×1、Type-A×3）、USB 3.1 Gen1×2、USB 2.0×4（ピンヘッダ）、USB 2.0×6（うち4ポートはピンヘッダ）、HDMI×1、DisplayPort×1、オーディオポートなど