ファーウェイ・ジャパンは3月21日～3月24日の期間、ファーウェイカスタマーサービスセンターと認定修理店において、「HUAWEI サービスデー」キャンペーンを実施する。内容は以下の通りで、4月以降も実施する予定だ。
スマートフォンの画面割れ修理
日本国内でファーウェイ・ジャパンが販売しているスマートフォンの画面割れ修理を、通常価格の5,000円引きで行うというもの。対象機種は以下の通り（キャリアモデルと、一部のMVNOモデルは対象外）。
- HUAWEI P10
- HUAWEI P10 lite
- HUAWEI P10 Plus
- HUAWEI Mate 10 Pro
- HUAWEI Mate 10 lite
- HUAWEI nova lite 2
- HUAWEI P20
- HUAWEI P20 lite
- HUAWEI nova 3
- HUAWEI Mate 20 Pro
- HUAWEI nova lite 3
ウェアラブル活動量計「TalkBand2 B2」プレゼント
店頭で修理を申し込み、修理完了品を「宅配送付」希望にした人を対象に、タッチスクリーンを搭載しヘッドセットにもなるウェアラブル活動量計「TalkBand2 B2」をプレゼント。数量限定のため、なくなり次第終了となる。ギフト品のため、メーカー保証は付かない。
アクセサリー類と安心サポートを割り引き
カスタマーサービスセンター銀座店と梅田店限定のキャンペーン。店頭在庫に限り、アクセサリー類と安心サポートが、通常価格から10％割り引かれる。また、サポートの公式アプリ「HiCare」をサービスセンターで提示すると、抽選会に参加できる。
HUAWEI サービスデーの対象店舗
- ファーウェイカスタマーサービスセンター 銀座店
- ファーウェイカスタマーサービスセンター 梅田店
- ファーウェイカスタマーサービスカウンター ビックロ ビックカメラ新宿東口店
- ファーウェイ認定修理店 札幌4丁目プラザ店
- ファーウェイ認定修理店 仙台フォーラス店
- ファーウェイ認定修理店 渋谷モディ店
- ファーウェイ認定修理店 マルイシティ横浜店
- ファーウェイ認定修理店 名古屋パルコ店
- ファーウェイ認定修理店 広島パルコ店
- ファーウェイ認定修理店 福岡パルコ店