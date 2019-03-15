ファーウェイ・ジャパンは3月21日～3月24日の期間、ファーウェイカスタマーサービスセンターと認定修理店において、「HUAWEI サービスデー」キャンペーンを実施する。内容は以下の通りで、4月以降も実施する予定だ。

スマートフォンの画面割れ修理

日本国内でファーウェイ・ジャパンが販売しているスマートフォンの画面割れ修理を、通常価格の5,000円引きで行うというもの。対象機種は以下の通り（キャリアモデルと、一部のMVNOモデルは対象外）。

HUAWEI P10

HUAWEI P10 lite

HUAWEI P10 Plus

HUAWEI Mate 10 Pro

HUAWEI Mate 10 lite

HUAWEI nova lite 2

HUAWEI P20

HUAWEI P20 lite

HUAWEI nova 3

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI nova lite 3

ウェアラブル活動量計「TalkBand2 B2」プレゼント

店頭で修理を申し込み、修理完了品を「宅配送付」希望にした人を対象に、タッチスクリーンを搭載しヘッドセットにもなるウェアラブル活動量計「TalkBand2 B2」をプレゼント。数量限定のため、なくなり次第終了となる。ギフト品のため、メーカー保証は付かない。

アクセサリー類と安心サポートを割り引き

カスタマーサービスセンター銀座店と梅田店限定のキャンペーン。店頭在庫に限り、アクセサリー類と安心サポートが、通常価格から10％割り引かれる。また、サポートの公式アプリ「HiCare」をサービスセンターで提示すると、抽選会に参加できる。

HUAWEI サービスデーの対象店舗