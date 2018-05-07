パソコン工房 AKIBA STARTUPはこのほど、クレジットカードサイズのSIMフリー携帯電話「Niche Phone-S」(ニッチフォン エス)の展示、実演、販売を開始した。販売価格は10,778円(税込)で、販売期間は7月12日まで。

  • Niche Phone-S

    Niche Phone-S。クレジットカードほどの大きさだ

  • Niche Phone-S

    厚さは6.5mm

Niche Phone-Sは、本体サイズがW50×H90×D6.5mm、重量が38gのSIMフリー携帯電話。別売のSIMカードを挿入することで、通話やSMSの送受信が可能だ。使えるSIMカードは、 NTTドコモのXi SIM、ソフトバンクの4G USIM(F)、MVNOでは、IIJmio、DMM Mobile、BIC SIM、OCNモバイルONE、イオンモバイル、YAMADA SIM、NUROモバイル、Mineo、Y!mobile(n101/n111)、スマモバなど。

Wi-Fiテザリング機能を備え、外出先でWi-Fiルーター代わりに使える。ICレコーダー機能、音楽再生機能も内蔵。付属のUSBケーブルでPCと接続することで、Niche Phone-Sに楽曲を取り込める(目安は5曲ほど)。

主なスペックは以下の通り。

  • MPU : MediaTek MT6572A/XA
  • OS : Android 4.2
  • サイズ : W50×H90×D6.5mm
  • 重量 : 38g
  • 液晶 : 0.96型モノクロ有機EL(128x64ドット)
  • SIMカードスロット : nano SIM
  • Bluetooth : 4.0LE
  • 再生音声ファイル : 64tones/MP3/WAV/AMR/MIDI
  • SMS : 対応
  • WCDMA : Band1(NTTドコモまたはソフトバンク)
  • バッテリー容量 : 550mAh
  • 連続通話時間 : 約3時間
  • 待機時間 : 約72時間
  • 防塵防水性能 : なし