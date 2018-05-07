パソコン工房 AKIBA STARTUPはこのほど、クレジットカードサイズのSIMフリー携帯電話「Niche Phone-S」(ニッチフォン エス)の展示、実演、販売を開始した。販売価格は10,778円(税込)で、販売期間は7月12日まで。
Niche Phone-Sは、本体サイズがW50×H90×D6.5mm、重量が38gのSIMフリー携帯電話。別売のSIMカードを挿入することで、通話やSMSの送受信が可能だ。使えるSIMカードは、 NTTドコモのXi SIM、ソフトバンクの4G USIM(F)、MVNOでは、IIJmio、DMM Mobile、BIC SIM、OCNモバイルONE、イオンモバイル、YAMADA SIM、NUROモバイル、Mineo、Y!mobile(n101/n111)、スマモバなど。
Wi-Fiテザリング機能を備え、外出先でWi-Fiルーター代わりに使える。ICレコーダー機能、音楽再生機能も内蔵。付属のUSBケーブルでPCと接続することで、Niche Phone-Sに楽曲を取り込める(目安は5曲ほど)。
主なスペックは以下の通り。
- MPU : MediaTek MT6572A/XA
- OS : Android 4.2
- サイズ : W50×H90×D6.5mm
- 重量 : 38g
- 液晶 : 0.96型モノクロ有機EL(128x64ドット)
- SIMカードスロット : nano SIM
- Bluetooth : 4.0LE
- 再生音声ファイル : 64tones/MP3/WAV/AMR/MIDI
- SMS : 対応
- WCDMA : Band1(NTTドコモまたはソフトバンク)
- バッテリー容量 : 550mAh
- 連続通話時間 : 約3時間
- 待機時間 : 約72時間
- 防塵防水性能 : なし