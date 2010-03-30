Lunascapeは、同社のWebブラウザ「Lunascape」最新バージョンとなる「Lunascape6.1 ORION」をリリース。同社Webサイトからダウンロードできる。

「Lunascape6.1 ORION」は、世界初となるトリプルエンジン×トリプルアドオンブラウザ。Trident、Webkit、Geckoとレンダリングエンジンを切り替えることができ、FirefoxやInternet Explorerなどのアドオンも稼働できる。最新バージョンでは、レンダリングエンジンの切り替えが可能な「スマート・エンジン切り替えボタン」がアドレスバーに設置され、ボタンのクリックひとつで容易にTrident、Webkit、Geckoとエンジンを切り替えられる。あるサイトでの表示がおかしい、重いなど閲覧に困った場合にユーザーはWebサイトで適切なエンジンに切り替えることが可能になる。また、このボタンを長押しすることでエンジンの詳細設定画面を呼び出し、エンジンとWebサイトのペアリングを登録することもできる。

そのほかショートカットキーの優先順位をアプリケーション側からWebサイト(Webアプリケーション)側にするなどの変更など126項目の改善を実施、安定性の向上も図られている。