インタビュー

仮想化基盤を見直す際の新たな選択肢とは? ベンダー依存を回避しながらコストと運用性を両立

市場におけるデファクトスタンダードだった仮想化ソフトウェアが、ライセンス体系の変更や価格の改定に踏み切ったことで、企業は現状維持か新たな基盤への移行かの選択を突き付けられている。現状の構成を維持することが予算的に困難なケースも増えており、多くの企業が代替策の検討を余儀なくされているのではないか。

仮想化基盤を取り巻く環境が転換点を迎え、ITインフラの現場は大きく揺れている。新たな基盤へ移行するにしても「これまでの運用ノウハウが通用しなくなるのではないか」「新しい技術のスキルを習得し直す必要があるのではないか」といった、運用担当者の心理的な負担がどうしても付きまとう。

コストをかけてでも現状の安定稼働を優先する企業と、予算の都合で移行を急ぐ企業とで、判断が二極化しているのが実情だ。

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仮想化基盤の「次」をどう選ぶ? HPE Morpheus VM Essentials SoftwareとATSが示す移行の道筋

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CPUソケット数に応じて課金されるライセンス体系

こうした課題に対し、コストと運用性を両立する新たな選択肢が注目されている。この仮想化基盤は従来のCPUコア課金ではなく、CPUソケット数に応じて課金されるライセンス体系になっており、高性能なCPUを搭載したサーバーへ集約するほどコストメリットが高まるのが特徴だ。

また、オープンソースソフトウェアとは異なり、ハードウェアからハイパーバイザー、管理ツールまでワンストップでサポートを受けられるため、障害発生時の原因切り分けでベンダー間をたらい回しにされる懸念もない。特定ベンダーのハードウェアに縛られることなく、既存資産を活かしながら移行を進められる柔軟性も魅力だろう。

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リンク先のコンテンツでは、新たな仮想化基盤の特徴や、リスクを抑えながら移行を成功させるためのアプローチを、ベンダーとSIer両者の視点から解説している。スモールスタートの導入事例や、現場のプロによる粘り強い検証の実態を知ることが、自社の仮想化戦略を具体化する近道になるはずだ。

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