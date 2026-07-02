仮想化基盤を見直す際の新たな選択肢とは? ベンダー依存を回避しながらコストと運用性を両立

仮想化基盤を取り巻く環境が転換点を迎え、ITインフラの現場は大きく揺れている。新たな基盤へ移行するにしても「これまでの運用ノウハウが通用しなくなるのではないか」「新しい技術のスキルを習得し直す必要があるのではないか」といった、運用担当者の心理的な負担がどうしても付きまとう。
コストをかけてでも現状の安定稼働を優先する企業と、予算の都合で移行を急ぐ企業とで、判断が二極化しているのが実情だ。
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仮想化基盤の「次」をどう選ぶ? HPE Morpheus VM Essentials SoftwareとATSが示す移行の道筋
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CPUソケット数に応じて課金されるライセンス体系
こうした課題に対し、コストと運用性を両立する新たな選択肢が注目されている。この仮想化基盤は従来のCPUコア課金ではなく、CPUソケット数に応じて課金されるライセンス体系になっており、高性能なCPUを搭載したサーバーへ集約するほどコストメリットが高まるのが特徴だ。
また、オープンソースソフトウェアとは異なり、ハードウェアからハイパーバイザー、管理ツールまでワンストップでサポートを受けられるため、障害発生時の原因切り分けでベンダー間をたらい回しにされる懸念もない。特定ベンダーのハードウェアに縛られることなく、既存資産を活かしながら移行を進められる柔軟性も魅力だろう。
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リンク先のコンテンツでは、新たな仮想化基盤の特徴や、リスクを抑えながら移行を成功させるためのアプローチを、ベンダーとSIer両者の視点から解説している。スモールスタートの導入事例や、現場のプロによる粘り強い検証の実態を知ることが、自社の仮想化戦略を具体化する近道になるはずだ。
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