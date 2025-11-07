ソリューション

VMwareからの移行先の最適解とは? コストを抑えつつ必要十分な仮想化機能を提供

2023年11月に完了したBroadcomによるVMwareの買収は、ライセンス形態や製品ラインナップの変更といった結果をもたらした。このことは多くの企業のIT戦略・予算に影響を及ぼしており、最適な判断を下すことに難しさを感じている担当者も見受けられる。

VMwareの買収に伴う最も大きな変更は、従来のライセンス販売の終了だろう。サブスクリプション型の提供に変わった上、その課金体系もCPU単位だったものがコア単位に変更されている。

製品ラインアップは機能単位からエディション単位に集約されたため、企業によっては不要な機能が含まれてしまい、費用対効果の低下を招いているケースもあるようだ。

「VMware vSphere Standard」に代わる選択肢

そこで注目したいのが、2023年まで日本で広く採用されていた仮想化ソフトウェア・エディション「VMware vSphere Standard」に代わる製品である。

その特徴は、KVMベースのハイパーバイザーに、ライブマイグレーション、HA（High Availability）、スナップショット、バックアップ連携など、必要十分な機能を搭載している点だ。また、既存のVMware環境を統合管理できるほか、VMware仮想マシンからの移行・変換機能も備えている。

リンク先から閲覧できる資料では、VMware環境からの移行を検討している企業に向け、コストを抑えつつ必要なだけの仮想化機能を提供してくれるハイパーバイザーを紹介している。新たな選択肢を模索している担当者の方には、ぜひ参照してもらいたい。

