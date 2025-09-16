レポート

VMwareのサブスクリプション化にどう対応する? 継続利用・部分的利用・完全移行の中から最適解を導くには

2023年11月に正式に完了したBroadcomによるVMwareの買収は、企業のIT戦略や予算計画に大きな影響を及ぼすこととなった。特に注目したいのが、VMware製品における「ライセンス体系の変更」と「製品ラインアップの簡素化」である。こうした状況に対し、どのような選択肢が考えられるだろうか。

VMwareのライセンス体系の特に大きな変更は、永続ライセンスが完全に廃止され、サブスクリプションライセンスのみの提供になったことである。さらに課金体系もCPUソケット単位だったものがCPUコア単位に変わっている。

また、製品ラインアップも小～中規模向けのEnterprise Plus（VEP）、中～大規模向けのFoundation（VVF）、マルチクラウド運用向けのCloud Foundation（VCF）の3つのエディションがバンドル形式で提供される。単品購入が可能な「機能単位」から、多数の機能が集約された「バンドル販売」への変更は、製品選択のプロセスが簡略化されるというメリットがある。

一方で、従来使用していた特定の機能が、より上位のエディションにのみ含まれるケースもあり、コストが増加する可能性もある。

既存の仮想化環境を見直す絶好の機会

こうした状況に対し、企業にとって考えられる選択肢は、継続利用・部分的利用・完全移行の3つとなる。

VMwareの新しいサブスクリプションモデルを受け入れるか、VMwareの利用を縮小しながら使い続けるか、クラウドへ全面移行するか……いずれにせよ既存の仮想化環境を見直す絶好の機会と捉えることもできる。

仮に継続利用を選ぶにしても既存の環境を見直し、無駄なリソースを省くことでライセンス費用の増額を抑制できる可能性もあるのだ。

リンク先から閲覧できる資料では、VMwareのライセンス体系の変更と製品ラインアップの簡素化が企業にもたらす影響が確認できる。その対応策として継続利用・部分的利用・完全移行の3つを提示しているが、3つの選択肢それぞれについて、メリットとリスクを慎重に検討することが重要であり、組織にとって最適な選択をする参考に、ぜひ本資料をご一読いただきたい。

