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NECがCelonisでデータドリブン経営を加速、在庫管理83%削減とSAPクリーンコア化
2026/03/10 13:00
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日本企業のDXを加速するGitHubのAI・クラウド戦略 - NTTドコモが導入で得た効果
2025/11/27 07:00
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働きがいのあるオフィス環境は組織の生産性を高めるのか？フロンティアコンサルティングが調査
2025/03/26 12:23
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100以上のSaaSアカウント管理を実現したマクアケ、その効果とは？
2024/03/13 09:00
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中小企業のkintone導入を支援した滋賀銀行といよぎんHDが得たICTコンサルの矜持
2023/07/14 07:00
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トップダウンで方向性を、ボトムアップで実現力を - 三菱ケミカルグループのDX 第4回 「Microsoft Power Platform」で全社の市民開発を活性化 - 4万9000人が利用
2023/07/13 09:00
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日本企業での採用が進むNotion、組織の何を解決するのか - 米国本社COOが来日
2023/07/12 12:01
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Celonis、プロセスマイニングの国内事例と新製品の方向性を紹介
2023/06/08 16:06
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米ServiceNow、NVIDIAとパートナーシップ - ドメイン特化型LLM開発に着手
2023/05/25 13:00
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約40時間の負担がゼロに! フルーツ大福の弁才天が採り入れたシフト管理のデジタル化
2023/05/24 09:00
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京都大学が両備システムズの障がい学生支援に多職種情報連携システムを導入
2023/05/10 14:05
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紙ベースの手作業が残っていた製造業の販売管理システムを「GLOVIA OM」で刷新! Salesforceの活用で業務効率化だけでなく事業拡大も視野に
2023/02/27 11:00
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愛媛県西予市、「Garoonログ解析レポート」で改革の成果の定量的な評価に成功
2023/02/03 11:46
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Slackで始める新しいオフィス様式 第13回 全社導入から1年 - ライフルがSlack導入で目指す業務改革とは？
2023/01/23 13:00
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kintoneを活用した北海道旭川市と茨城県下妻市は何を実現したのか？
2022/12/16 19:34
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事例で学ぶ、Microsoft 365 活用術 第7回 Power Platform を活用したアジャイル開発でバックオフィス業務のデジタル化を推進、市原市の取り組みに見る自治体 DX 最適解とは
2022/09/06 14:00
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サイボウズがOSSの脆弱性管理にyamoryを採用した理由とは？
2022/09/05 09:00
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9カ月で約4000人のシチズンデベロッパーを育成 - LIXIL流のAppSheet活用術
2022/06/27 06:00
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サイボウズの「kintone」で実現する災害支援 - 熊本地震や熱海の土砂災害で活用
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大規模組織へのPower Platform導入時に押さえるべきポイントは - MSがイベント開催
2021/12/10 10:00
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2022/09/06 14:00
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事例で学ぶ、Microsoft 365 活用術 第5回 「名もなき校務」を自動化。先生の手作りアプリで劇的改善を実現した聖徳大学附属 取手聖徳女子中学校・高等学校
2021/05/18 19:45
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