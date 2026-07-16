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「導入事例 - 教育」の新着記事
ワーク＆ライフ
アイ工務店、建築現場をエアコンで冷房化する取り組みをスタート→現場職人が快適に作業ができる環境が揃った結果...
2026/07/16 15:32
レポート
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長野県佐久穂町教育委員会がフルノシステムズのWi-Fi 7対応アクセントポイントを導入し、学校向け無線LANを整備
2026/04/14 10:00
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企業IT
日本最大級の医療福祉総合大学がキャンパス全域にWi-Fiネットワークを整備「どこでも快適につながる」学習環境を実現
2026/04/01 11:00
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企業IT
京都芸術大学、デジタルキャンパス構想に向けDX推進 “答えを教えないAI”も導入
2026/03/23 11:05
レポート
企業IT
青学大×富士通、AIで大学図書館の未来を創る ‐ 「Fujitsu AI探索サービス」導入秘話
2025/12/24 13:00
レポート
企業IT
岡山大学生協、Snapdragon X CPU搭載のMicrosoft Surface Pro（第11世代）を採用
2025/11/28 09:00
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企業IT
“普通の学校”で進むAI教育 - 三重県立名張青峰高校から見る、Geminiの活用事例
2025/07/16 13:00
レポート
ワーク＆ライフ
金融教育×Visaの挑戦 – キャッシュレス時代に学生へ届けたい“お金の学び”の最前線
2025/04/11 17:00
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企業IT
Google for Educationで実現する教育DXとゼロトラスト、「奈良市モデル」とは
2025/03/26 10:00
レポート
企業IT
【YouTubeの紹介動画が140万回以上再生!】子どもたちをパソコン嫌いにさせない――“人に寄り添う”理念のもと開発された「せっていのとびら」が総務省の情報アクセシビリティ好事例2024選出
2025/03/19 17:00
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企業IT
函館高専のUXデザイン教育 - スターターキットで学ぶヒューマンインタフェース
2025/01/17 16:10
レポート
企業IT
DXを進める東北大学、クラウド利用で煩雑になったIT資産管理の課題をどう解決したか
2024/11/29 09:00
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事例で学ぶSurface/Windowsタブレット活用術 第48回 岐阜大学が高性能端末のSurface Laptopを導入──事務職員の働き方改革を促進し、セキュリティ強化と管理性向上も実現
2024/11/28 19:35
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パソコン
STEAM教育の実現には何が必要? 兵庫教育大学の事例から学ぶ、課題と解決策
2024/10/16 17:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第277回 約3万6,000人の学生を対象にしたAzure Virtual Desktop （AVD）環境を提供、「実学教育」の近畿大学が追求する新しい学びのカタチ
2024/08/09 09:00
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AWSの生成AIを活用したライフイズテックと学研メソッドの取り組みとは
2024/05/01 16:55
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金融業界のAWS活用、生成AIやミッションクリティカルの用途が増加
2024/02/02 07:16
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Oracle Cloud上で金融サービスを提供するNRI、その狙いとは - 生成AIのPoCも
2023/11/07 11:11
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AIが音読を採点する「Reading Coach」の活用例 - Microsoft Education EXPO 2023
2023/07/05 12:39
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京都大学が両備システムズの障がい学生支援に多職種情報連携システムを導入
2023/05/10 14:05
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2024/08/09 09:00
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事例で学ぶSurface/Windowsタブレット活用術 第47回 1 人 1 台端末に教育機関向け Surface Laptop SE を採用！世界に先駆けた取り組みを行う北陸高校の ICT 活用
2023/04/25 15:54
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事例で学ぶSurface/Windowsタブレット活用術 第46回 Surface Laptop Go を採用し、社会を担う人材育成を強化。畿央大学の ICT 活用におけるノート PC の 1 人 1 台貸与がもたらす効果とは
2022/10/05 10:47
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第211回 東京理科大学が AVD with Citrix で PC 教室のクラウド化を短期間で推進、見据える「大学DX」の理想像とは
2022/09/08 13:00
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