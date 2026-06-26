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フジテレビ、冬季国際スポーツ大会の中継制作をAWSでクラウド化 ネットワークコスト45％削減
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10億件のデータをオンプレからAWSに移行した大和証券のCRM変革 - 生成AI活用も挑戦
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土木DXの勘所とは？MODEがセミナー開催、JR東日本や大林組がBIMの活用を紹介
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「顧客アカウントソリューション」の実現に向け、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社がSalesforce Service Cloudを導入―CSセンターから営業部門への情報共有件数が約20％増加、問い合わせの処理速度も改善
2024/09/11 13:00
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営業管理システムをSalesforceで刷新! 事業間シナジーで新しい価値を生み出す営業プラットフォームを実現
2024/09/06 15:00
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「電話」の切り替えはビジネスに何をもたらすのか? Zoom Phone導入企業が語る実情
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第271回 データ分析環境の刷新にあたり、ビッグデータサービスを徹底比較。パーソルキャリアが見据えるデータ利活用のビジョンと「Azure Databricks」を採用した理由とは
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ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第14回 全社DXを推進する富士通がオンプレミスのVDIをVMware Horizon Cloud on Microsoft Azureに移行――高パフォーマンスな環境を構築し社員の生産性向上に寄与
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