「アディティブマニュファクチャリング」のニュースまとめ

3Dプリンタなどを活用して、3Dのモデリングデータをベースに、従来のような切断や折り曲げ、溶接といった加工ではなく、粉状の素材を積層して物体を形成していく技術であり、少量多品種生産の現場などでの活用が期待されています。特に、近年では、幅広い金属への対応や、機械加工とのハイブリッド化なども進んでおり、実用に向け、その注目度は高まっています。そんなアディティブマニュファクチャリングの最新動向や、企業での活用事例などをお届けします。