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「アディティブマニュファクチャリング」のニュースまとめ

3Dプリンタなどを活用して、3Dのモデリングデータをベースに、従来のような切断や折り曲げ、溶接といった加工ではなく、粉状の素材を積層して物体を形成していく技術であり、少量多品種生産の現場などでの活用が期待されています。特に、近年では、幅広い金属への対応や、機械加工とのハイブリッド化なども進んでおり、実用に向け、その注目度は高まっています。そんなアディティブマニュファクチャリングの最新動向や、企業での活用事例などをお届けします。

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日本の製造業の根幹に存在する「ものづくり」。そんな製造業の第一線で活躍するエンジニアたちに、シミュレーションや3Dプリンタ、3D CADの活用などで大きく変わろうとしている現場の情報や技術トレンド、ホットなニュースをお届けします