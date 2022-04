本稿では、Microsoft 365に新しく追加されたVisio in Microsoft 365(以下、Web版Visio)でVisio図面を作成したり、開いたりする手順を紹介します。Web版Visioを利用できる契約プランについては、前回の記事を参照してください。

Web版Visioで操作できるVisio図面ファイルは、Microsoft 365ストレージ上のものだけです。具体的には、OneDrive for Business、Teamsの「ファイル」タブ、SharePoint上のファイルです。 PCのデスクトップなどのローカルドライブに作成したVisio図面ファイルをWeb版Visioで編集するためには、いったんファイルをOneDrive for Businessにアップロードしなければなりません。

Microsoft 365にサインインし、Web版VisioでVisio図面ファイルを新規作成します。

(1)アプリ起動ツールをクリック

(2)Visioのアイコンをクリック

(3)アプリ一覧にVisioが表示されないときは、「すべてのアプリ」からVisioをクリック



(4)作成したい図形に近いタイプのテンプレートをクリック

どのテンプレートがどのような図形に向いているかは、いろいろなファイルを作成して試してみるといいでしょう。

また、最近使用したVisio図面ファイルもここに表示されますので、クリックして再編集できます。

(5)新しいVisio図面ファイルを作成

(6)編集中のファイル名を変更するには、タイトルバーのファイル名をクリック

(7)新しいファイル名を入力する

(8)OneDrive for Business上の保存フォルダーを変更するときにクリック

保存フォルダーを指定しない場合、ユーザーのOneDrive for Businessのルートフォルダー(最上位)に保存します。(8)をクリックすることで、OneDrive for Businessの他のフォルダーにファイルを移動できます。

OneDrive for Businessを開くと、Web版Visioで作成したファイルが保存されていることを確認できます。このファイルをクリックすれば、Visio図面ファイルを開いて再編集できます。

(9)Web版Visioで作成したファイルがOneDrive for Businessに保存されている

ローカルPC(自分のPC)に保存してあるVisio図面ファイルを編集するには、いったんファイルをOneDrive for Businessにアップロードする必要があります。

(1)Microsoft 365にサインインしOneDrive for Businessを開き、ローカルPCに保存しているVisio図面ファイルを、OneDrive for Businessにアップロード

(2)アップロードされたVisio図面ファイルをクリックして開く

まずは閲覧モードで図面を開きます。編集が必要なときは編集モードに移行してください。

(3)閲覧モードで開いた図面

(4)編集するには「ダイアグラムを編集」をクリック

(5)「ブラウザーで編集」をクリック

(6)Web版Visioで図面を開き、編集できるようになった

ただし、すべてのVisio図面ファイルをWeb版Visioで編集できるわけではありません。Web版Visioはデスクトップアプリ版Visioの機能縮小版です。デスクトップアプリ版でしか使えない機能で作成した場合、Web版Visioでは開くことはできないのでご注意ください。

詳細は、以下のサイトを確認してください。

>>Web 用のビューで編集用の図をVisioできない理由 (microsoft.com)

