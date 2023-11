Received:

受信日の相対的な時期を指定

する。

指定できるのは以下の通り。

Today(今日)

Yesterday(昨日)

This week(今週)

Last week(先週)

This month(今月)

Last month(先月)

This year(今年)

Last year(昨年)

January(すべての年の1月)