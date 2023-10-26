IoT 飲料自販機「スマートベンダー」、IoT 物販自販機「スマートマート」、IoT 食品自販機「AI マート」は、大型タッチパネル液晶、カメラセンサーなどを搭載し、外国人旅行者に向けた多言語による各種情報提供、テロリストや犯罪者検知のための顔認証、震災や気象警報などの社会インフラとしての機能を大幅に強化したデジタルサイネージ自動販売機である。

また、自動運転無人配送、ライブコマースにおいても先進的な事業化が進んでいる。

導入実績

イオンショッピングセンターにて「スマートベンダー」を大量設置

「スマートマート」にて、ディズニー、ポケモン、サンリオ、ワンピース、ガンダム、セーラームーン、ウルトラマン、ドラえもん、クレヨンしんちゃんなどのキャラクター・グッズを販売

「スマートマート」にて、カルバンクラインアンダー、NEW ERA MLBキャップを販売

「 AI マート」にて、JR 駅弁 スイーツを販売、資生堂化粧品、コクヨ文房具を販売

インテル® IoT マーケット・レディー・ソリューション認定製品

インテルのプロダクト インテル® Core™ vPro® i7 プロセッサー

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