株式会社ファーストが提供する外観検査向けAIプラットフォームは、AI開発からインライン展開までをワンストップで支援するプラットフォームであり、AI機能によって不良品の流出を防ぎ、過検出の再分類、検査精度、生産効率を向上し、省力化による人件費の削減、検査品質の均一化を実現する。

従来のルールベースの画像処理技術とディープラーニングを組み合わせて柔軟なソリューション構築を実現したこの製品は、GUI 上で簡単に画像収集からデータ・エンジニアリング、エッジデバイスへのデプロイ、精度検証までを行える。

ソリューションの特徴

40年の歴史ある画像処理技術をベースとした独自のノウハウ

パッケージ化されていて簡単に導入可能

顧客要件にあわせて柔軟にカスタマイズ可能

OpenVINO™ ツールキットでモデルを最適化して AI 推論を CPU で実施

第 12 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーの IA に対応し高性能な推論を実現

インテルのプロダクト 第 6 世代インテル® Core™ i7/i5 プロセッサー・ファミリー

第 7 世代インテル® Core™ i5 プロセッサー・ファミリー

第 12 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー (対応予定)

OpenVINO™ ツールキット

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