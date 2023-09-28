現代の社会において急速に普及、拡大しているIoT機器。その中でも、大容量のデータをエッジ領域において処理するコンパクトボックス型コントローラは、汎用性の高いインテル製プロセッサーと組込み向けWindows OSを搭載することで、様々な業界で求められる、長期サポートに対応した、DXを支えるエッジコンピューティング端末である。

コンパクトな筐体

設置場所が限られた環境でも導入可能なほどコンパクトな筐体であり、ユーザーのニーズに合わせて GPU や産業用インターフェース等の PCI Express ボードを搭載可能な拡張ボックスモデル (1Slot モデル・5Slot モデルの二種類)などもある。

組込み用途のコントローラーからIoTにおけるエッジデバイス、製造業・産業機器のコントローラーなど幅広い分野でユーザーの用途に合わせた使い方ができるだろう。

活用事例

コンパクトボックス型コントローラを使用した「工場付加価値時間計測ソリューション」では、製造現場での作業のボトルネックを自動検出し、現場改善を促進する。

活用事例

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