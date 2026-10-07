情シス部門で仕事に励む田丸さん(猫)は、ついにチームリーダーに昇進！ そして同時に、DX推進チームのリーダーにも大抜擢され、突然の兼任を任されることに……！ 仕事もプライベートも慌ただしい日々を過ごす“タマちゃん”の日常を、4コマ漫画でお届けします。
連載
掲載日
情シス部門で仕事に励む田丸さん(猫)は、ついにチームリーダーに昇進！ そして同時に、DX推進チームのリーダーにも大抜擢され、突然の兼任を任されることに……！ 仕事もプライベートも慌ただしい日々を過ごす“タマちゃん”の日常を、4コマ漫画でお届けします。
みずほFG、自律型AIエージェント基盤「みずほCowork」開発 - Claude Agent SDKを活用
パナソニックHD、AI・ロボティクス研究開発本部を新設 - グループCAIOが語るAI戦略
ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革 第48回 携帯4社が共同でエリア拡大を検討、なぜいま「ミリ波」に各社が力を入れるのか
航空機の技術とメカニズムの裏側 第558回 中国の貨物輸送用無人機「Tianma 1000」、なぜ「ツインブーム」？ 米国にも似た機体｜無人貨物輸送(4)
みずほ証券、国内金融業界初の直接液冷サーバ導入 - AI基盤強化も視野
サーバやストレージといった基本的な話題から、仮想化技術やクラウド、ビッグデータ、業務アプリケーションといった企業向けITの最新情報を紹介します。