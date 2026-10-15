情シス部門で仕事に励む田丸さん(猫)は、ついにチームリーダーに昇進！ そして同時に、DX推進チームのリーダーにも大抜擢され、突然の兼任を任されることに……！ 仕事もプライベートも慌ただしい日々を過ごす“タマちゃん”の日常を、4コマ漫画でお届けします。
連載
掲載日
情シス部門で仕事に励む田丸さん(猫)は、ついにチームリーダーに昇進！ そして同時に、DX推進チームのリーダーにも大抜擢され、突然の兼任を任されることに……！ 仕事もプライベートも慌ただしい日々を過ごす“タマちゃん”の日常を、4コマ漫画でお届けします。
海老名市×相鉄バス×ドコモビジネス、自動運転バスの実証実験を開始
ゴジラ襲来まで60分で避難せよ、富士通が見せた防災シミュレーション技術 - CEATEC2026
Claude、SQL不要でデータ分析可能に - ダッシュボードを自動生成する新機能
VMware利用企業の約90%が代替製品を検討、ライセンス費用の高騰が背景
情シスのタマちゃん３ 第62回 バトル勃発!?
サーバやストレージといった基本的な話題から、仮想化技術やクラウド、ビッグデータ、業務アプリケーションといった企業向けITの最新情報を紹介します。