DALL·E 3に入力されたプロンプト



Wide concept art depicting an AI robot with a fusion of metallic and synthetic materials, diligently typing on a laptop. The rear side of the laptop screen has a distinct engraving reading 'ChatGPT'. The backdrop is a futuristic workspace with interactive screens and holographic projections.(訳:金属と合成素材を融合させたAIロボットが、ノートパソコンで熱心にタイピングしている様子を描いたワイドなコンセプトアート。ラップトップ画面の背面には「ChatGPT」とはっきりと刻印されている。背景は、インタラクティブなスクリーンとホログラフィックなプロジェクションがある未来的なワークスペース)