サイバー攻撃により、名だたる企業が次々と攻撃を受け、重要なデータが流出したり、事業停止に追い込まれたりという報道が後を絶たない。

どの企業もセキュリティ対策には力を入れているものの、近年の攻撃はそれを上回るレベルで“進化”を重ね、いまや従来の対策だけでは対処しきれないほどに複雑化している。限られた人員と予算で、高度なセキュリティをどう継続し、運用していけばよいのか。幅広くITソリューションを提供する丸紅情報システムズの3人に、とりわけ中堅・中小企業はどのように向き合うべきか、話を聞いた。

（左から)丸紅情報システムズ株式会社 蘆田開 氏、小林淳 氏、Marubeni Information Systems USA Corporation 山内慎太朗 氏

「侵入を防ぐ」だけではもう足りない？ AI時代に変わるセキュリティ対策

「攻撃者はエンドポイントだけでなく、認証情報やメール、クラウドサービス、ネットワークなど複数の領域をまたいで攻撃を仕掛け、横展開や権限昇格を行って侵入を広げています」と、近年の高度化した攻撃の様相を語るのは、同社新規事業開発部 で新規商材の発掘・調査と販売立ち上げをミッションとする小林淳氏だ。

最近では犯罪者がAIを駆使することで、人力だけでは難しかった高度なサイバー攻撃を容易に行うことが可能になり、これが脅威を一段と高めている。

丸紅情報システムズ株式会社 新規事業開発部 スペシャリスト 小林淳 氏

「攻撃はまさに想像を超えて高度化している印象です。最近ではAIエージェントを使ったランサムウェア攻撃も観測されています。人間と違い絶え間なく高速に攻撃を試し、失敗してもAIがまた異なる方法を自律的に考えて攻撃するという事例もあり、こうした攻撃は急激に増えると考えています」（小林氏）

小林氏は脅威が進化したこの時代において、そもそもセキュリティに対する考え方自体を変えたほうがいいと提言する。

「これまでもこれからも、多層防御の姿勢が重要であることは変わりません。ただ、従来は侵入自体を防ごうという考え方が一般的でしたが、現在は侵入を前提とした対策を考える必要があります。つまり侵入後の被害を広げず、最小化することが求められているということです」（小林氏）

製品を増やすほど運用が回らない、中堅・中小企業が直面するジレンマ

高度化・巧妙化・複雑化する脅威に対し、迎え撃つ側もそれに応じてセキュリティを進化させなければならない。そこでEPP/EDRといったエンドポイントセキュリティはもちろん、ネットワーク、アイデンティティ、メール、クラウドの各セキュリティやSIEMなど複数のセキュリティ製品を導入して運用していく必要性が高まっている。しかしながら、それはそれで別の課題を生んでいるという。Marubeni Information Systems USA Corporationの山内慎太朗氏がこう話す。

Marubeni Information Systems USA Corporation President & CEO 山内慎太朗 氏

「多数の製品でセキュリティを強化しようとすればするほど、どうしてもアラートが増えたり、対応が複雑になったりといった運用の課題が生じます。ところが、とりわけ中堅・中小企業では専門知識を有するセキュリティ人材の確保は難しく、EDRを導入しても大量のアラートを確認したり、夜間・休日に監視したりといったリソースを用意できません。とはいえ外部のSOCサービスは高額で、予算に制約の多い中堅・中小にとっては厳しい状況です」（山内氏）

「重要なのは、“製品を導入すること”と、“実際に運用できること”は別だという点です。高度な製品を導入しても、アラート確認や対処を判断できる人がいなければ十分な効果は発揮できません。そのため、限られた人員・予算でいかに高度な対策を、しかも継続して運用できるか。この観点からソリューションを選ぶことをおすすめします」（小林氏）

複数のセキュリティ対策を1つに。最適な選択肢とは

そこで注目したい製品が「Cynet（サイネット）」だ。イスラエル発の企業が自社開発するこの製品を見出し、同社での取り扱いにまでつなげた小林氏がその概要と優位性を解説する。

Cynet 統合プラットフォームのイメージ図

「EPP/EDR/脆弱性や設定ミスの検出まで備えたエンドポイントセキュリティ、NDRなどの不審な通信を検知するネットワークセキュリティ、ITDRなどのアカウントの不正利用や認証異常を検知するアイデンティティセキュリティ、フィッシングやなりすましを検知するメールセキュリティ、クラウドサービスの設定ミスを検出するクラウドセキュリティ、スマートフォンやタブレットの脅威対策を備えたモバイルセキュリティなど、数多くの領域を一つでカバーする統合型サイバーセキュリティプラットフォームです。さらに、それらのログやアラートのほか、FW/UTMやクラウドサービスなどのログをプラットフォーム上に集約し、高度なAIで統合分析を行うことができます」（小林氏）

上記以外でも、セキュリティ運用を自動化するSOARなど、セキュリティ運用で必要とされる機能まで網羅している。加えて24時間365日のMDRサービスも付帯し、セキュリティの専門家がアラートを監視・分析して、必要な場合は対応の支援まで行ってくれる。このようなオールインワンの強みを持ちながら、中堅・中小企業にも導入しやすい価格帯で提供され、実際にグローバルで業界を問わず約9,000社への導入実績を持っている。

Cynetの機能の一部

中堅・中小にとってうれしいポイントを、同じく新規事業開発部でマーケティングなどを担当する蘆田開氏が説明する。

「Cynetの最大の特徴は、高度なセキュリティ対策をできるだけシンプルに運用できるよう設計されていることです。一般的にはセキュリティの各領域を保護するため、別々の製品を組み合わせますが、Cynetは一つのプラットフォームに集約することで、それぞれの領域で発生した情報を関連付けて確認・分析・脅威検知できます。管理画面も統合されているのでわかりやすく、中堅・中小企業にとって導入も運用もしやすい製品です」（蘆田氏）

丸紅情報システムズ株式会社 新規事業開発部 マネージドソーシング課 蘆田開 氏

加えて、検知した脅威に対し端末隔離やプロセス停止などの自動対処を行えるほか、セキュリティ対応の自動化も可能。しかも自動化のみに頼るのではなく、人間の対応が求められる重要インシデントについてはMDRのセキュリティアナリストが24時間365日態勢で監視・分析してくれる安心感もある。小林氏は「テクノロジーによる自動化と、人によるMDRを一つのサービスとして利用できるのが大きな魅力です」と語る。

丸紅情報システムズが着目したCynet の4つの特長

そもそも、Cynetはなぜ小林氏の目に留まったのか。

「2025年のMITRE ATT&CK Evaluations（セキュリティ製品の検知・防御力を第三者目線で評価するもの）で、Cynetは検知可視性100％、攻撃手法カバー率100％、攻撃防御100％、誤検知0件という優秀な結果を3年連続で達成しました。実は他社にも同様の発表をしている製品がありますが、詳細を確認すると何度も設定変更を行った結果のもので、初期設定のままで達成しているのはCynetだけでした」（小林氏）

つまり、Cynetは複雑な設定を行わなくとも、極めて優秀な検知・防御力を発揮する製品ということが第三者評価で実証されている。しかも、統合型で必要な領域をカバーしており、AIや自動化機能、MDRなどのおかげで、限られた人員でも高度なセキュリティを現実的に、効果的に、しかも安心感を持って運用できる。「セキュリティ製品を提案していると、単機能製品を複数ではなく、対策が必要なセキュリティ領域を1つの製品でカバーし、まとめてセキュリティ専門家に見てもらいたいという声を多く聞きます。Cynetは機能面でも、そして運用や予算面でも、リソースが限られた中堅・中小企業にマッチすると考えました」と小林氏は振り返る。

2026年9月に発表されたv5.0ではアラートやリスクスコア、設定情報などをAIが分析し「何が起きているのか」「なぜ重要なのか」「次に何をすべきか」を管理画面上でわかりやすく示す「AI Insights」を追加。いま注目の生成AIに関しても「ChatGPT、Claude、Gemini、Copilotなどの生成AIを一つのカテゴリとして識別できるようになり、企業における生成AIの利用状況を可視化・制御してシャドーAI対策などに役立てられます」と小林氏。今後もさらに機能がアップデートされる予定だ。

「自動化×人」で24時間365日をカバー、少人数でも続くセキュリティ運用へ

グローバルでもCynetのユースケースは数多い。数百〜数千台のPCやサーバーをセキュリティ専任担当者が数人で管理していたとある企業では、「EDRを導入したがアラートが多く、真に危険なものを判断できない」「夜間や休日のアラートを確認できない」「EDR以外にメールやID対策も追加した結果、管理製品が増えてしまった」といった課題を抱えていた。そこでCynetでセキュリティ対策を単一プラットフォームに集約したところ、大規模なSOCを自社に設置することなく、自動対処と人間の目によるMDRを組み合わせて継続的な監視体制を構築できたという。担当者の運用性が高まり、本来取り組むべきセキュリティ改善に時間を使えるようになったという。

「実際にグローバルでは導入・管理のしやすさ、自動対処、24時間365日のサポートが高く評価されています。日本市場への展開においては管理画面や通知内容の日本語化を今後進め、海外の高度なセキュリティサービスを日本企業が無理なく利用できるようにしていきます」と山内氏。加えて丸紅情報システムズにおいても、Cynet導入に際して設計や保守まで一貫してサポートする体制を用意している。

最後に、蘆田氏が次のメッセージを送ってくれた。 「まずはご相談いただき、管理画面などの操作性も実際に試したうえで、自分たちで運用できるか判断していただくのが良いと思います。導入しやすい価格で、運用もしやすいにもかかわらず高度な機能を持ち、巧妙化するサイバーの脅威にしっかり対応して重要な情報を守れるのがCynetの大きなメリット。サイバー犯罪対策はもちろん、SCS評価制度に向けてもセキュリティ強化を進めなければならない今、Cynetに魅力を感じたならぜひ当社にお問い合わせください」（蘆田氏）

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