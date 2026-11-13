NTT西日本は11月13日、フィジカルAIの発展・振興と次世代人材の育成に向け、京都大学成長戦略本部との連携を強化すると発表した。

京都大学成長戦略本部企画管理部長 森井孝氏（左）NTT西日本執行役員ビジネス営業本部バリューデザイン部長 上山太一氏（右）

フィジカルAIは、AIがロボットなどを通じて現実世界を認識・判断し、自律的に行動する技術。少子高齢化に伴う労働力不足や熟練技能の継承が社会課題となる中、社会実装を担う人材の育成が求められている。

京都大学成長戦略本部に開発を委託した実践型人材育成プログラムは、フィジカルAIの基礎理論から実機を用いた開発・検証までを体系的に学ぶ内容だという。具体的には、理論や最新技術動向を学ぶ座学と、実機を使ったハンズオンを組み合わせる。

人材育成プログラムイメージ

AIやロボティクスに加え、画像認識、運動制御、機械学習などの要素技術を横断的に理解し、現場の課題に応じてAIモデルを開発・実装・検証できる人材の育成を目指すとしている。

XPACがカリキュラム設計・構築の中核に

カリキュラムの設計・構築では、次世代フィジカルAI育成機構（XPAC）が中核を担う。XPACは、京都大学を拠点とするフィジカルAIコミュニティ「KUPAC」の運営法人であり、プログラムにはKUPACで培った現場起点の知見を活用するという。

NTT西日本、京都大学、XPACは、プログラムの提供に向けた検討を進める。また、フィジカルAI分野の知見やネットワークを生かし、社会実装を担う人材の育成を通じて、フィジカルAIエコシステムの発展に貢献するとしている。